FRANKFURT: Vom Big Apple inspiriert

Seit vielen Jahren engagiert sich das im Herzen Frankfurts gelegene Hilton Frankfurt City Center für die LGBTIQ*-Community. Sehenswürdigkeiten wie die Alte Oper oder der Römer, Einkaufsmöglichkeiten und das Bankenviertel sind schnell zu Fuß erreichbar.

Foto: hiltonhotels.de Hilton Frankfurt

Die 342 Zimmer erstrahlen in neuem Glanz und erinnern mit ihrem urbanen Design an das Leben in einem New Yorker Loft. Ebenfalls vom Big Apple inspiriert und gepaart mit dem lokalen Flair Frankfurts treffen in der im Hotel gelegenen Bar Hudson Yards kosmopolitische Einflüsse auf regionalen Genuss, der sich in einer Vielzahl an Cocktail-Kreationen ausdrückt. Entspannt werden darf im knapp 2.000 Quadratmeter großen Health und Fitness Club mit Gym, Sauna, Dampfbad und Whirlpool sowie in einem der größten Hotelpools Deutschlands.

www.hiltonhotels.de