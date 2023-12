HUDSON VALLEY: Wo New Yorks LGBTIQ*-Community sich entspannt

– ANZEIGE –

Die LGBTIQ*-Community von New York City weiß es längst: Der ideale Urlaubsort liegt nur 90 Minuten nördlich des Big Apple im wunderschönen Hudson Valley, genauer gesagt im Dutchess County.

× Erweitern Foto: dutchesstourism.com Dutchess County

New Yorks Backyard

Im Dutchess County ist jeder willkommen! Die LGBTIQ*-Community hat vor den Toren New York Citys seit langem ein freundliches, akzeptierendes Umfeld gefunden. Jedes Jahr im Juni - im Vorfeld des NYC Pride - feiert die Region den Pride-Monat mit zahlreichen Events, darunter Kultur- und Sportveranstaltungen sowie einer Parade und einem Festival im Städtchen Poughkeepsie, organisiert vom Dutchess County Pride Center. Die Hauptattraktion der Region ist die landschaftliche Schönheit des Hudson River und der umliegenden Berge. Zu den zahlreichen Outdoor-Aktivitäten gehören der Appalachian Trail, Kajakfahren sowie Wandern oder Radfahren auf dem Walkway Over the Hudson. Die ehemalige historische Eisenbahnbrücke ist mit zwei Kilometern Spannweite die längste Fußgänger-Hochbrücke der Welt und Teil der Historic State Parks. Aus 65 Metern Höhe erlebt man einen atemberaubenden 360-Grad-Blick, der sich über das Tal der Hudson River erstreckt. Die Brücke verfügt über einen gläsernen Aufzug, Besucherzentren auf beiden Seiten, einen Fahrradverleih und ist an ein Netz von über 32 Kilometern Rad- und Wanderwegen angeschlossen.

Flug mit dem Doppeldecker

Die ultimative Aussicht unter freiem Himmel auf die Catskill Mountains und das Hudson River Valley genießt man während eines Fluges mit einem historischen New Standard-Doppeldecker aus dem Jahr 1929. Auf dem Old Rhinebeck Aerodrome finden am Wochenende zudem aufregende Flug-Shows mit historischen Flugzeugen statt, darunter das älteste fliegende Flugzeug der westlichen Hemisphäre und die einzige authentische fliegende Nachbildung der legendären Spirit of St. Louis. Im angeschlossenen Museum wird eine umfangreiche Sammlung von Oldtimer-Fahrzeugen und -Flugzeugen präsentiert, die von den Anfängen des Fliegens bis zum Goldenen Zeitalter der Luftfahrt zurückreicht.

× Erweitern Foto: dutchesstourism.com Dutchess County Roosevelt Home

Erlebte Geschichte

Die berühmtesten Persönlichkeiten der Region sind Präsident Franklin. D. Roosevelt, bekannt als „FDR", und seine Frau Eleanor. FDR ist der einzige Präsident der Vereinigten Staaten, der für vier Amtszeiten gewählt wurde. Im Alter von 39 Jahren gelähmt, führte Roosevelt das Land aus der Großen Depression und durch den Zweiten Weltkrieg. Die Teilnahme an einer Führung durch das Roosevelt-Haus teil lohnt sich ebenso wie der Besuch hochmoderne FDR Presidential Library and Museum, Amerikas erste Präsidentenbibliothek.

× Erweitern Foto: dutchesstourism.com Dutchess County Culinary Institute

Kulinarische Highlights

An der Spitze der Gastronomieszene steht das Culinary Institute of America, auch bekannt als „CIA“. Die weltweit führende Kochschule mit drei von Studenten betriebenen Restaurants bildet Studenten aus der ganzen Welt aus. Ganz in der Nähe kann man in Weingütern, Brauereien, Brennereien und Apfelweinkellereien in herrlicher landschaftlicher Umgebung Weinproben genießen. Saisonales Obst und Gemüse kann man auf den zahlreichen lokalen Farmen nicht nur kaufen sondern auch selbst pflücken.

www.dutchesstourism.com/lgbtq