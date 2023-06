HYATT: Einsatz für Gleichstellung und Solidarität auf den Prides in Europa

HyPride – Hyatts Arbeitsgruppe für Diversität mit fünf Abteilungen in ganz Europa – wird zum ersten Mal an der im Juli stattfindenden Pride Week in Berlin teilnehmen. Es sind zudem eine Reihe von Veranstaltungen für die Mitarbeitenden geplant.

Im Bestreben ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jede Kollegin und jeder Kollege willkommen und umsorgt fühlen soll, veranstaltet Hyatt am Freitag, den 21. Juli 2023, eine eintägige, Mitarbeiter-Konferenz im Grand Hyatt Berlin. Zu diesem Event werden über 100 Teilnehmende aus 30 Hyatt Hotels und Unternehmensstandorten in ganz Europa erwartet. Die Themen der Panels, Workshops und Gastrednern beziehen sich auf aktuelle Fragen, mit denen sich die Mitglieder der LBGTIQ*- Community beschäftigen. Die Bedeutung der aktiven und greifbaren Unterstützung durch die Zusammenarbeit mit Verbündeten wird ein zentrales Thema des Tages sein. Im Vordergrund soll dabei die Einflussnahme auf die öffentliche Meinung und die Förderung positiver Veränderungen für die LGBTIQ*-Gemeinschaft stehen.

Am Samstag, 22. Juli 2023, feiert Hyatt mit Gästen und Mitarbeitenden gemeinsam mit dem ersten eigenen Pride-Paradewagen außerhalb von Nordamerika die Vielfalt und die Freiheit der Menschen, sich selbst zu verwirklichen. Der Christopher Street Day (CSD) in Berlin ist eine der größten LGBTIQ* Pride-Veranstaltung in Europa. Es werden rund 500.000 Menschen erwartet, die an dem farbenfrohen Marsch durch die Straßen der Stadt teilnehmen werden. Das Ende der Parade wird am Brandenburger Tor sein, einem Ort, der einst für die deutsche Teilung stand und heute ein nationales Symbol für Frieden und Einheit ist.

Über die Bedeutung von Solidarität sagt Javier Águila, Hyatt’s Group President – EAME: „Das Herzstück von Hyatt ist eine Kultur der Inklusion, in der wir alle ohne Ausnahme unser Bestes geben können. Und wir wissen, wie wichtig es ist, andere um uns herum – insbesondere jene aus unterrepräsentierten Gemeinschaften – durch eine aktive Unterstützung zu fördern. Dieser Ansatz ist nicht nur wichtig, um ein positives Umfeld zu schaffen, in dem jeder erfolgreich ist und die Möglichkeit hat, bei der Arbeit so authentisch wie möglich zu sein. Wir wissen, dass der Support von Kollegen auch entscheidend für unseren Hyatt-Purpose der Fürsorge ist.“

Monique Dekker, Senior Vice President Human Resources, EAME bei Hyatt, wird die HyPride Events ebenfalls begleiten und sagt dazu: „Damit wir mit unseren Gästen, unseren Kunden und auch untereinander in Kontakt treten können, ist es entscheidend, dass wir eine Kultur der gleichen Chancen und Möglichkeiten für alle fördern. Bei Hyatt kümmern wir uns um die Menschen, indem wir sie als einzigartige Individuen kennenlernen und ein Umfeld kreieren, indem wir Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion leben.“

„Als weltweit führendes Unternehmen im Gastgewerbe sind wir uns unserer Verantwortung bewusst, unsere Arbeitspraktiken ständig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass wir immer das Beste für unsere Gäste und Kollegen tun. Das ist einer der Gründe, warum wir kürzlich neue Schulungsmaterialien für Vorstellungsgespräche eingeführt haben. Wir wollen damit einen inklusiven Einstellungsprozess sicherstellen, bei dem wir zielgerichtete Interviews führen, eine faire Auswahl treffen und eine authentische Gastfreundschaft bieten, die sich um jede und jeden sorgt.“

Als Teil des von Prides inspirierten Programms der Hotelgruppe feiern mehrere Hotels im Hyatt-Portfolio in Europa spezielle Pride-Angebote, lokale Veranstaltungen und Feierlichkeiten vor Ort und setzen sich dabei für alle LGBTIQ* Gäste und Kollegen ein. Highlights des Pride-Programms sind:

Zürich: Die HyPride’s-Sektion in Zürich organisierte gemeinsam mit anderen Unternehmen eine Paneldiskussion am 5. Juni 2023. Der Fokus lag dabei auf dem Abbau von Barrieren innerhalb der LBGTQIA+ Gemeinschaft. Zudem wir die Sektion die Pride-Veranstaltung am 17. Juni 2023 in Zürich begleiten.

Amsterdam: Am Samstag, 5. August 2023, nutzt das Andaz Amsterdam Prinsengracht seine Lage am Kanalufer und veranstaltet sein jährliches Terrassenfest. Zeitgleich können die Gäste vom Hotelbalkon aus die ikonische Pride Amsterdam Kanalparade bestaunen.

Köln: Um die ColognePride 2023 (24. Juni – 9. Juli) zu unterstützen, die mit dem dreitägigen CSD-Straßenfest seinen Höhepunkt findet, serviert das Hyatt Regency Cologne ein Menü aus besonderen Köstlichkeiten - von farbenfrohen Cocktails bis hin zu Regenbogen-Cupcakes und Desserts.

London: Die Mitarbeitenden von fünf Hyatt Hotels in der britischen Landeshauptstadt laden ihre Gäste ein, mit ihnen am 1. Juli am Pride-Marsch in London teilzunehmen. Das Great Scotland Yard Hotel führt ein einmonatiges Pride-Angebot und hat eine einmonatige Partnerschaft mit dem DIVA und Attitude Magazin ins Leben gerufen. Am anderen Ende der Stadt bietet das Andaz Liverpool Street alle Möglichkeiten, um ein unvergessliches Pride-Erlebnis zu haben. Highlights des einwöchigen Hotelprogramms sind unter anderem eine Kunstinstallation eines lokalen LGBTIQ* Künstlers, eine Kabarett-Drag-Show sowie ein Musik- und Fashion-Event mit DJ, Model und Tänzer Lexii Thomas.

Prag: Mit einer großen Party bietet das Andaz Prague seinen Besuchern die Möglichkeit, während des Prague Pride Festivals (7. – 13. August 2023) zu feiern und an dem einwöchigen Programm der Stadt mit sozialen, kulturellen und kampagnenbezogenen Aktivitäten teilzunehmen.

Santorini: Da die Insel die Heimat einer sehr aktiven Gay-Community ist, hat das Magma Resort Santorini Ende April ein Pride & Love-Paket eingeführt, das bis zum 30. Juni gilt. Das 4-Nächte-Paket beinhaltet eine kostenlose Übernachtung, einen besonderen Begrüßungscocktail, die 2-für-1-Spa-Behandlung „Volcano Glow“ sowie eine Weinverkostung auf dem hauseigenen Weinberg.

Wien: Die Andaz Vienna Am Belvedere’s Vor-Pride Party fand am 16. Juni 2023 in der Aurora Rooftop Bar des Luxushotels statt: Der perfekte Ort für Gäste, um den Ausblick auf die Stadt zu genießen und sich auf die Pride-Feierlichkeiten einzustimmen.

Ausgewählte Hotels bieten zudem eine Rabatt von bis zu 20% mit dem entsprechenden PRIDE-Promocode. www.hyatt.com