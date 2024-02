INDIEN: Chancen für LGBTIQ*-Tourismus

Zum zweiten mal fand in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi das LGBTQ+ Travel Symposium der International LGBTQ+ Travel Association Foundation statt. Das Ziel: queeren Tourismus zu fördern.

Anfang Februar veranstaltete die International LGBTQ+ Travel Association (IGLTA) Foundation ihr zweites jährliches LGBTQ+ Travel Symposium in Neu-Delhi, das sich mit dem Ausbau des LGBTIQ* Tourismus in Indien beschäftigt. Das Hotel LaLiT New Delhi war das zweite Jahr in Folge Gastgeber des Symposiums und bot eine einladende Umgebung für die kostenlose Veranstaltung.

Prominente Redner & Dragqueen

Um ihr Engagement für die Förderung des LGBTIQ*-Tourismus in Indien weiter zu verstärken, begrüßte die IGLTA Foundation mit Stolz Nakshatra Bagwe als Empfänger des India Symposium Fellowship 2024. Bagwe ist ein preisgekrönter Filmemacher und Gründer von The BackPack Travels. Sein Engagement für die Schaffung sicherer und inklusiver Reiseerlebnisse für die LGBTIQ*-Community verkörpert den Geist dieses Stipendiums. Weitere prominente Redner waren: Aditya Ghosh, Mitbegründer von Akasa Airlines; Akriti Malhotra, CEO/Mitbegründerin von AKU's - The Burger Co.; Keshav Suri, Geschäftsführer der LaLit Suri Hospitality Group; Ribu Choudary, Leiterin der Abteilung Kommunikation und Marke bei Amadeus; und Emmanuel Lebrun-Damiens, Berater für kulturelle Zusammenarbeit und Maßnahmen der französischen Botschaft in Indien. Den Abschluss des Symposiums bildete ein besonderer Auftritt des Sängers, Drag-Künstlers und Aktivisten Shushant Divgikar alias Rani KoHEnur.

Freude & Stolz

„Wir freuen uns sehr, für unser zweites India LGBTQ+ Travel Symposium wieder in Neu-Delhi zu sein und sind der Lalit Suri Hospitality Group unglaublich dankbar für die Ausrichtung dieser bedeutenden Veranstaltung", sagte John Tanzella, IGLTA Präsident/CEO. „In diesem Jahr werden wir tiefer eintauchen und neben dem Hauptprogramm einen interaktiven Workshop anbieten, damit die Teilnehmer in einem sicheren Raum Fragen stellen können und mehr praktische Anregungen erhalten, um LGBTIQ*- Reisen in Indien voranzubringen". „Wir sind stolz darauf, Partner des zweiten jährlichen LGBTQ+ Reisesymposiums der IGLTA Foundation zu sein und bekräftigen damit unser Engagement für Inklusion im indischen Tourismus", sagte Keshav Suri, Executive Director, The Lalit Suri Hospitality Group. „Mit prominenten Rednern und engagierten Partnern markiert dieses Symposium einen transformativen Schritt in der Förderung von LGBTIQ*-Reisen, die Liebe und Akzeptanz auf jeder Reise fördern."

Die IGLTA-Stiftung unterstützt aktiv den LGBTIQ*-Tourismus in aufstrebenden Reisezielen, wobei die Entwicklung von LGBTIQ*-Reisen nach und aus Indien eine ihrer wichtigsten Initiativen ist. Das Symposium hob auch die lobenswerte Arbeit der Lalit Suri Hospitality Group hervor, die vor kurzem den IGLTA Accredited™ Status für jedes ihrer indischen Häuser erhalten hat.

