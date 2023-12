INSIDER: New York City

Als Flugbegleiter bei Delta Airlines kommt Joseph viel in der Welt herum. Seine Heimat New York City kennt der 42-Jährige so gut wie seine Westentasche. Hier seine Tipps:

Als Flugbegleiter reist man um die Welt und sieht viele tolle Orte. Was ist das Tolle an New York City?

Was ich an New York City liebe, ist, dass es immer etwas zu tun gibt, dass man Leute treffen, eine Broadway-Show sehen oder ein neues Restaurant ausprobieren kann. Man hat so viele Möglichkeiten, etwas zu unternehmen und es ist immer etwas los. Man kann sich buchstäblich jedes Stadtviertel aussuchen und es ist immer etwas geboten.

In welchem der 5 Stadtbezirke lebst Du und warum gefällt es Dir dort?

Ich wohne in Spanish Harlem in Manhattan und ich liebe es. Ich bin nur wenige Minuten vom Central Park entfernt und es gibt so viele gute Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Harlem hat so viel Geschichte aus der Harlem Renaissance, wunderschöne Architektur und ist ein Schmelztiegel der Vielfalt, Kultur, Küche und Mode.

Manhattan ist immer noch der beliebteste Ort für Touristen, obwohl es sich lohnt, auch andere Teile der Stadt zu entdecken. Welches sind Deine Lieblingsviertel außerhalb von Manhattan?

Ich verbringe gerne Zeit in Williamsburg, Brooklyn, wo ich immer ein gutes Restaurant finde, das ich ausprobieren kann. Dumbo ist auch ein toller Ort, um am Wasser entlang zu spazieren und Fotos von der Brooklyn Bridge zu machen. Eine andere Gegend, in der ich gerne spazieren gehe, ist Forest Hills in Queens. Dort gibt es wunderschöne Häuser, die in einer ganz privaten Community eingebettet sind.

Was sind im Moment die Hotspots in NYC für die LGBTIQ*-Community zum Ausgehen?

Nun, im Sommer bin ich natürlich auf dem Roof Top des Boxer's in Hell's Kitchen. Ich versuche immer, meinen Abend im 4West zu beginnen, und wenn es ein Donnerstag ist, verbringe ich einige Zeit mit meinen Freunden in der Trappy Hour. In der Lambda Lounge geht es immer hoch her, und die Hip Hop Night im Ritz ist auch eine tolle Sache!

Und was sind deine Lieblingsorte?

Ich gehe gerne zum Brunch Harlem in der 271 W. 119th. Das ist ein großartiger Ort, um mit Freunden zu essen, etwas zu trinken und sich zu zeigen. Der Besitzer und das Personal sind herzlich und einladend und die DJs sind immer gut drauf. Das Essen ist großartig und ich liebe die Catfish-Nuggets und den Rum Punch.

Nach einem Langstreckenflug zurück nach New York City und ein paar freien Tagen - was sind da Deine Lieblingsorte zum Entspannen oder hast Du eine Routine für den Besuch bestimmter Orte?

Ich gehe gerne auf der High Line spazieren, um die Stadt in einem anderen Licht zu sehen und esse einen Happen im Meatpacking District. Ich mache mich auch auf den Weg nach Little Island, wo ich mich hinsetze, entspanne und die Aussicht genieße. Und ich nehme gerne die Citi Bikes und fahre am Hudson River entlang. Manchmal fahre ich sogar bis zum TWA Hotel am JFK Airport, um mein Training zu absolvieren und dann nach oben zu fahren, um den Pool auf dem Dach zu genießen und den Flugzeugen beim Starten zuzusehen.

Wenn jemand zum allerersten Mal nach New York City kommt - was sind die drei Dinge, die er auf keinen Fall verpassen sollte?

Wenn jemand zum ersten Mal nach New York kommt, muss er natürlich die Lichter und den Trubel am Times Square erleben, dann bei einen Blick bei der Today-Show erhaschen und schließlich eine Broadway-Show besuchen.

Die Sommer in New York können heiß und schwül sein - was ist Dein Lieblingsort in der Stadt oder Region, um sich abzukühlen?

Mein Lieblingsort in der Stadt, um sich im Sommer abzukühlen, ist das Downtown Boathouse. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist das Kajakfahren, weil es mich beruhigt und entspannt und man auf dem Wasser eine angenehme Brise spürt. Dafür gehe ich zum Pier 26 und vergnüge mich auf dem Wasser.

