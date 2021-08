ISLAND: Blaues Wunder

Im The Retreat at Blue Lagoon Iceland verschmelzen Natur, Design und Luxus zu einem einzigartigen Gesamterlebnis.

× Erweitern Foto: ©The Retreat Blue Lagoon Iceland Blue Lagoon

Sie gehört zu den Hauptattraktionen, die kein Islandbesucher verpassen sollte: Seit 1992 ist die Blaue Lagune nahe der Hauptstadt Reykjavik eine Art Wahrzeichen der an Naturwundern reichen Insel. Heißes Meerwasser aus geothermalen Quellen, das von einem benachbarten Kraftwerk in ein schwarzes Lavafeld geleitet wird und Dank bestimmter Algenarten blau-weiß leuchtet, sorgt mit seinen Mineralien für eine heilende Wirkung und jede Menge Entspannung.

Seit 2018 wird die Anlage um Islands luxuriösestes Hotel ergänzt. The Retreat at Blue Lagoon Iceland besteht aus dem unterirdischen Retreat Spa, der geothermalen Retreat Lagune, dem Retreat Hotel mit 62 Suiten sowie dem Restaurant Moss. Das von Basalt Architects in Reykjavík entworfene Resort liegt mitten in einem Lavafeld, das vom geothermalen Meerwasser umspült wird. Ganz nach dem Prinzip, Architektur und Geologie miteinander durch die Konvergenz von Form, Funktion und Vulkangestein in Einklang zu bringen, wurden außergewöhnliche Gesteinsformationen des Geländes in das Gebäude integriert. Zudem wird der gesamte Strom aus geothermaler Energie gewonnen.

× Erweitern Foto: ©The Retreat Blue Lagoon Iceland Blue Lagoon

Im Einklang mit der Natur

Die Suiten mit einer Größe von 40 bis 200 Quadratmeter wurden mit dem Ziel entworfen, die Gäste in Einklang mit der Natur zu bringen. Raumhohe Fenster öffnen den Blick auf das von Moos bewachsene Lavafeld sowie das leuchtende Wasser der Lagune. Im Erdgeschoss bieten einige der Suiten einen direkten Zugang zur umgebenden Lagune und ermöglichen dem Gast ein privates Bad im heißen Thermalwasser. Das Spa-Feeling in allen Suiten wird ergänzt durch freistehende Wannen und Duschen mit einem Blick in die scheinbar endlose Landschaft.

× Erweitern Foto: ©The Retreat Blue Lagoon Iceland Blue Lagoon

Exklusives Spa-Erlebnis

Mit über 4.000 Quadratmetern Fläche gehört das drei Meter im vulkanischen Boden gelegene Retreat Spa zum Highlight des Hotels, das auch von Tagesgästen genutzt werden kann. Hier sorgen Saunen, Behandlungs- und Ruheräume für jede Menge Entspannung. Eine eigene Lagune, die zwischen hohen Lavaschluchten liegt, sorgt für genügend Privatsphäre. Fester Bestandteil eines jeden Spa-Besuches ist das „Ritual der Blauen Lagune“ - einem dreiteiligen Treatment, bei dem der Körper mit Siliziumdioxid, Mineralien und Algen behandelt wird bevor man am Ende ein Bad im thermalen Meerwasser nimmt.

× Erweitern Foto: ©The Retreat Blue Lagoon Iceland Blu Lagoon

Der Geschmack Islands

Das zum Retreat gehörende Restaurant Moss bietet nicht nur einen atemberaubenden Blick auf die umgebenden Lavafelder sondern nimmt seine Gäste mit eine eine kulinarische Reise durch Island. Mit seinen saisonalen Menüs aus fünf oder sieben Gängen, die aus den besten regionalen Produkten aus den Bergen, Flüssen, Weiden und Meer bestehen, interpretiert das Team Islands traditionelle Küche überraschend neu. Ergänzt wird das kulinarische Erlebnis durch einen gut sortierten, unterirdischen Weinkeller im Lavagestein, der mit Weinen aus der Neuen und Alten Welt bestückt ist.

www.bluelagoon.com