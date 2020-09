ITALIEN: Entdecke die Lombardei!

×

Entspannung am Comer See, Shoppen in Mailand und eine Kulturreise entlang von UNESCO-Welterbestätten - die im Norden Italiens gelegene Region Lombardei lockt mit einer beeindruckenden Vielfalt.

Seit dem Restart des Tourismus in Italien haben Reisende aus Europa die Möglichkeit, viele Hotspots mal ganz entspannt zu erleben. Sogar Städte wie Rom, Venedig und Mailand kann man jetzt ohne Touristenmassen erkunden und die geltenden Hygieneregeln sorgen für Sicherheit. Mailand und die Lombardei sind gerade jetzt im Spätsommer ideal für eine Stippvisite.

Entspannung am Comer See

Er gilt als einer der schönsten Seen Europas: Umrahmt von steilen Berghängen, an denen sich pittoreske Dörfer und prächtige Villen schmiegen, bietet der Comer See eine Traumkulisse für jeden Urlauber. Nur 50 Kilometer nördlich von Mailand gelegen, ist er nach dem Gardasee und dem Lago Maggiore der drittgrößte und tiefste See Italiens. Seine charakteristische Form eines umgekehrten Y besteht aus den drei Armen Como, Lecco und Colico. Von seinem Ufer aus kann man vielseitige, faszinierende Panoramen genießen: malerische Ortschaften, beeindruckende Villen und üppige Gärten prägen den See, der bereits im 16. Jahrhundert als beliebter Urlaubsort des lombardischen Adels galt. Como, die Stadt, die dem See seinen Namen gibt, ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die Umgebung und quirliges Zentrum der Region.

Drehort für Star Wars und James Bond

In Cernobbio liegen die aus dem 16. Jahrhundert stammende Villa d'Este, in der Alfred Hitchcock seinen Film „Irrgarten der Leidenschaft“ gedreht hat und die bekannte Villa Erba, eine der wichtigsten Seevillen des 19. Jahrhunderts in Italien, die heute als internationales Ausstellungs- und Kongresszentrum dient. Weiter nördlich liegt Ossuccio mit der märchenhaften Isola Comacina und seinem „Heiligen Berg“, der seit 2003 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört. In den naheliegenden Gemeinden Moltrasio und Lenno sollte man die Villa Passalaqua und die als Drehort für Filme wie Star Wars: Episode II und James Bond 007: Casino Royale bekannte Villa Balbianello nicht verpassen. Den malerischen Ort Bellagio mit der für ihren botanischen Garten bekannten Villa Melzi kann man auch mit dem Ausflugsboot ab Como erreichen. Darüberhinaus bietet der See zahlreiche kleine Strände sowie Wassersportmöglichkeiten - vom Motorboot über Windsurfen und Kanufahren bis hin zum Parasailing.

Shoppen in Mailand

Italien ist weltberühmt für sein Design und seine Mode. Das Made in Italy steht für Qualität und Handwerk kombiniert mit kreativen Entwürfen. Nicht nur die neueste Mode, sondern auch italienisches Design, typisches Kunsthandwerk oder kulinarische Spezialitäten lassen die Herzen von Shopping-Liebhabern höher schlagen. In der Modemetropole Mailand kann man bei einem gemütlichen Schaufensterbummel unter Arkadengängen italienisches Flair genießen und das Shoppingerlebnis mit dem reichen Angebot an Kunst und Kultur kombinieren. Perfekt für einen Städtekurztrip!

Mode & mehr

Das Quadrilatero della Moda ist Mailands ultra-luxuriöses Einkaufsviertel und weltbekannt. Das von den Straßen via Montenapoleone, via Manzoni, via della Spiga und Corso Venezia begrenzte Viertel steht dabei in einer Reihe mit New Yorks Fifth Avenue und dem Pariser Champs Elysees. Hier findet sich auch der Palazzo Morando, der heute das Museum für Kostüm und Mode beherbergt.

Nicht weniger berühmt ist die aus dem 19. Jahrhundert stammende Galleria Vittorio Emanuele II, die den Dom mit dem Teatro alla Scala verbindet. In Italiens ältester Einkaufspassage befinden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Cafés.

Designklassiker

Als Stadt des Designs finden sich in Mailand zudem an jeder Ecke interessanter Spots, die oftmals spannende Geschichten der Industriekultur und des Designs erzählen. Den besten Überblick erhält man im Triennale Design Museum aber auch in den Läden an der via Durini oder der via Brera sowie in privaten Gallerien stößt man auf Klassiker des italienischen Designs.

UNESCO Welterbestätten

Es gilt als Leonardo da Vincis Meisterwerk und ist nur eine von zehn Weltkulturerbestätten in der Lombardei. Das zwischen 1494 und 1497 gemalte „Abendmahl“ im Refektorium des Mailänder Klosters Santa Maria delle Grazie gehört zu den kulturellen Höhepunkten eines jeden Mailandbesuchs. Als Zeugnisse der Kultur der Langobarden gehören der Klosterkomplex von San Salvatore und Santa Giulia in Brescia ebenso zum UNESCO Welterbe wie das Castrum von Castelsprio in Torba. Seit 2008 sind auch die Städte Mantua und Sabbioneta Teil des Welterbes und auch die Stadtmauer von Bergamo wurde in die Liste aufgenommen. Weitere Welterbestätten sind der Monte San Giorgio, die Felszeichnungen des Valle Camonica, die Arbeitersiedlung Villaggio Crespi d’Adda, der Sacro Monte di Varese, die prähistorischen Pfahlbauten am Gardasee und am Lago di Varese, die Linien der räthischen Albulabahn und der Berninabahn von der Schweiz nach Italien sowie als immaterielles Erbe die traditionelle Geigenbaukunst von Cremona.

