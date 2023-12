KLM: Mit der World Business Class in alle Welt

– ANZEIGE –

Während einer Reise in der KLM World Business Class kann man sich wie zu Hause fühlen. Egal ob bei einem Flug nach Kapstadt, Bangkok, Los Angeles, Rio de Janeiro oder jedem anderem KLM-Reiseziel.

Die Business-Kabine mit typischen holländischen Designmerkmalen bietet den Gästen mehr Flexibilität, Privatsphäre und Komfort. Während des Fluges genießt man zudem ausgezeichnete Speisen und Getränke sowie die volle Aufmerksamkeit der Kabinen-Crew.

× Erweitern Foto: KLM KLM Business Class

Am Flughafen

Ein World Business Class-Ticket bietet jedem Gast die Möglichkeit, den Flug problemlos seinen Reiseplänen anzupassen. Dank SkyPriority profitiert man bei jedem Schritt der Reise von SkyPriority-Vorteilen. Dazu gehört ein bevorzugter Check-in ebenso wie schnellere Gepäckabfertigung sowie an vielen Flughäfen ein eigener Zugang zum Security-Check. In den Lounges können die Gäste der KLM World Business Class arbeiten oder sich entspannen, während sie auf Ihren Abflug warten. Der Zugang zur Lounge sowie die Freigepäckmenge hängen dabei von der Tarifoption ab.

× Erweitern KLM

Sitzplätze

Ein Sitzplatz in der World Business Class hilft dabei, entspannt und ausgeruht am Reiseziel anzukommen. Die Full-Flat-Sitzplätze bieten dabei viel Privatsphäre und Komfort und lassen sich bequem in ein komplett flaches Bett verwandeln. Die Plätze verfügen zudem für jeden Passagier über einen direkten Zugang zum Gang sowie einen multifunktionalen Bereich mit Schiebetüren für eine optimale Privatsphäre. Die Sitze bieten jede Menge Komfort, einschließlich einer entspannenden Rückenmassagefunktion, am Platz gibt es zusätzlichen Stauraum, ein persönliches Unterhaltungssystem mit 16-18 Zoll-Bildschirmen und eine Stromversorgung für Laptops oder Mobiltelefone. Die spezifischen Merkmale des Business-Sitzplatzes können dabei je nach Baureihe variieren.

× Erweitern Foto: KLM KLM Business Class

Ausgezeichnete Speisen und Getränke

Zur Begrüßung an Bord erhalten die Gäste ein Glas Champagner oder Orangensaft. Während des Fluges wird eine Auswahl an Getränken und Snacks angeboten. Die Hauptmahlzeiten werden von niederländischen Spitzenköchen kreiert und aus frischen Zutaten zubereitet. Die Speisen, von Vorspeisen bis zu den Desserts, werden zusammen mit einer breiten Auswahl an Weinen und anderen Getränken serviert. Auf Flügen mit einer Ankunftszeit am frühen Morgen wird ein Frühstück serviert. Dabei haben Gäste die Wahl zwischen einem süßen oder herzhaften Frühstück, zusammen mit Joghurt, Müsli, einer Auswahl an Brotsorten und Obst.

Unterhaltung & mehr

Gäste der KLM World Business Class erhalten auf dem Sitzplatz einen von der niederländischen Wohlfühlmarke Rituals Cosmetics kreierten Kulturbeutel. Neben einer Augenmaske, einer hölzernen Zahnbürste und Ohrstöpseln enthält der Kulturbeutel auch ein Lippenbalsam und eine Feuchtigkeitslotion von Rituals Amsterdam, mit Düften von holländischer Tulpe und japanischem Yuzu. Das Bord-Entertainment-System bietet eine große Auswahl beliebter Filme und Fernsehsendungen sowie Musik. Immer mehr Flugzeuge von KLM sind mit WLAN an Bord ausgestattet. Falls der Flug WLAN-Zugang bietet, können die Messenger-Anwendungen 60 Minuten lang kostenlos genutzt werden. Für zusätzliche Dienste kann man während des Check-ins oder an Bord des Fluges einen WLAN-Pass kaufen. Je nach Reiseziel und Flugzeugtyp werden verschiedene Pässe angeboten. Auf den meisten Flügen kann zudem elektronische Geräte an einem Stromanschluss am Sitzplatz (110 V Wechselstrom) oder dem USB-A-Anschluss aufladen.

× Erweitern Foto: KLM KLM Business Class

KLM Miniaturhäuser in Delfter Blau

Seit den 1950er-Jahren erhalten alle Business Class-Reisenden am Ende des Fluges ein einmaliges Geschenk von KLM: ein traditionelles holländisches Miniaturhaus in Delfter Blau, gefüllt mit holländischem Gin, auch als Genever bekannt. Jede Miniatur ist die Nachbildung eines echten niederländischen Hauses. Jedes Jahr am 7. Oktober feiert KLM den Jahrestag ihre Gründung im Jahr 1919, indem ein neues Modell in der Kollektion präsentiert wird.

Mehr Infos zur KLM World Business Class unter www.klm.de