KREUZFAHRT: Mein Schiff 5 erkundet „Bunte Horizonte“

Die zu TUI Cruises gehörende Mein Schiff 5 verspricht im September eine Reise, „die auf Diversität, Authentizität und Inklusion ausgerichtet ist.“

× Erweitern Foto: TUI Cruises TUI Cruises

Etwas verklausuliert begibt sich die Mein Schiff 5 vom 6. bis 13. September auf eine Themenreise unter dem Titel „Bunte Horizonte.“ An Bord der durch das östliche Mittelmeer mit Start- und Zielhafen Kreta stattfindenden Kreuzfahrt befinden sich unter anderen das Model Papis Loveday sowie der Sänger Maximilian Arland.

× Erweitern Foto: TUI Cruises Papis Loveday Gastgeber der Themenreise: Model Papis Loveday

In einer Pressemitteilung zur Reise heißt es: „Ab dem 06. September 2024 verspricht diese Reise an Bord der Mein Schiff 5 nicht nur atemberaubende griechische Sonnenuntergänge und beeindruckende kulturelle Einblicke, sondern auch eine Programmauswahl an Bord, die noch gezielter auf Diversität, Authentizität und Inklusion ausgerichtet ist. (…) Die Themenreise "Bunte Horizonte", die noch weitere thematisch passende Highlights bieten wird, steht für Liebe, Akzeptanz und Vielfalt. Gemeinsam feiern die Gäste der Mein Schiff Flotte auf dieser Mittelmeer-Kreuzfahrt Lebensstile, Identitäten und die bunte Welt der Kulturen – ein inspirierendes Erlebnis für alle Gäste.“

× Erweitern Foto: TUI Cruises / mmco / Markus Nass Maximilian Arland Zuständig für die Musik: Maximilian Arland

Während das senegalesische Top-Model Papis Loveday, der unter anderen auch als Coach der Castingshow „Germany's Next Topmodel“ bekannt ist, als Gastgeber über die Welt der Stars und seinen beeindruckenden Lebensweg erzählen wird, sorgt der Fernsehmoderator und Sänger Maximilian Arland für die musikalische Unterhaltung. Dass der am Chiemsee aufgewachsene Beau in seiner neuen Heimat Berlin gut angekommen ist, erzählt er in einem Interview für die aktuelle Ausgabe des Bordmagazins von TUI fly. Unter der Überschrift „Ich mag Extreme in meinem Leben“ spricht der 43-Jährige über seine Liebe zur Hauptstadt, an der er die Anonymität, die Vielfalt aber auch das Verruchte schätzt und auch mal im Berghain oder KitKat tanzen geht. www.meinschiff.com