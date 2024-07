Kreuzfahrten nach Mykonos mit Explora

Im Sommer sind die neuen Luxusschiffe Explora I und II zu faszinierenden Routen im Mittelmeeer unterwegs. Schon allein die Silhouette des Schiffes ist beeindruckend stilvoll und puristisch. Das abgestufte Heck mit den Pools und Sonnenterrassen gleicht einer extravaganten Superyacht. Das Erlebnis, auf dem Meer zu reisen, wird hier dank der bodentiefen und raumhohen Panoramafenster sowie gläsernen Terrassen Relings intensiv spürbar gemacht. Meerblick ist somit überall garantiert. Der über 700 Quadratmeter große Wellnessbereich ist in Indoor und Outdoor unterteilt und wird durch einen großen Fitnessbereich mit modernsten Geräten ergänzt. Ein weiteres Highlight werden die zahlreichen Whirlpools entlang des Promenadendecks sein. Es gibt außerdem drei Außenpools, davon einen adult only Pool, 64 Cabanas und einen 1.200 Quadratmeter großen Innenpool mit beweglichem Glasdach zum Baden und Entspannen bei jedem Wetter. Mehr als zehn Lounges und Bars stehen zu unterschiedlichen Tageszeiten zur Verfügung. Neun feine, kleine Restaurants mit ganz unterschiedlichen Köstlichkeiten sind im Preis enthalten.

Mykonos

Die 86 Quadratkilometer große Insel ist der Hotspot des schwulen Tourismus im Mittelmeer. Schwer zu sagen, was zuerst kam, die Partykultur oder die homosexuellen Gäste. Seit den 1960er Jahren scheinen sich beide Gruppen zu einem immer größer werdenden Angebot von April bis Oktober zu befeuern. Zwar gibt es Wassersportangebote und romantische Badebuchten, doch der Fokus liegt eindeutig auf den Bars und Clubs. Das Partyleben findet selbst am Tage am „Super Paradise Beach“ statt. Getanzt wird, wo Platz ist, im Zweifel auch im Wasser. Wem das alles zu viel ist, kann sich mit dem Auto zu den türkisblauen Buchten im Süden der Insel begeben. Mykonos Stadt ist zwar klein, trotzdem liegt in Klein-Venedig Bar neben Bar. Wer möchte, kann bis in die frühen Morgenstunden in den Bars und Klubs tanzen, da die Explora I über Nacht vor Anker liegt. Sie steuert die Insel Mitte Juli, Mitte August und Mitte September an.

LGBT Traveler

Explora Journeys heißt von Beginn an LGBT-Reisende an Bord willkommen und hat dafür ein eigenes Programm aufgelegt. Prism heißt die LGBTQIA+-Gemeinschaft und alle, die sich für Vielfalt einsetzen, mit offenen Armen willkommen. Die erste Veranstaltung fällt jeweils auf den ersten oder zweiten Tag einer Reise, um alle sich angesprochenen zusammen zu bringen. Wenn das Wetter es zulässt, wird auf einer offenen Terrasse der Sonnenuntergang gefeiert. Dabei sorgt der Resident DJ für Stimmung und Mitgliedern des Experience Teams an Bord, die der Community angehören, fungieren als Gastgeber. Jede Reise gipfelt in einer abschließenden Prism-Cocktailparty. Dazu bietet Explora Journeys auch ein einzigartiges Programm für Solo-Reisende an. Gäste, die ihre Suite allein genießen, können diese mit einem Einzel-Reisezuschlag buchen, der nur 25 % über den Preisen pro Person bei einer Doppelbelegung liegt.

www.explorajourneys.com