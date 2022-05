MIAMI: Zisch!

Es wird heiß! Zum 20. Mal feiert Miami das weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannte Festival Sizzle, was man auf Deutsch mit „Brutzeln“ oder „Zischen“ übersetzen kann.

× Erweitern Foto: sizzlemiami.com Sizzle Miami

Das extra lange Partywochenende findet Ende Mai am Memorial Weekend statt und ist eines der Jahreshighlights für die amerikanische Black & Latino Community – natürlich darf hier jeder mitfeiern, der will. Knappe Badehosen auf den Poolpartys gehören dabei ebenso zum Dresscode wie die Farben Platin und Gold bei der Hauptparty am 28. Mai, auf der Pose-Star Jack Mizrahi zugleich seinen 50. Geburtstag feiert. Zum Jubiläum haben sich die Veranstalter für den Sonntag etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Erstmals findet direkt am Strand von Miami eine große Beach-Party statt. Und zum Schluss lädt Sizzle am Montag zu „Strip Tease“, einem Event, bei dem über 15 Tänzer ihre Hüllen fallen lassen.

Sizzle Miami, 26. bis 29. Mai, www.sizzlemiami.com