LISSABON: Queere Vielfalt

Mit dem Lisbon Pride und dem Filmfestival Queer Lisboa feiert Portugals Hauptstadt ihre vielfältige LGBTIQ*-Szene, die sich bereits auf den EuroPride 2025 vorbereitet.

Im SPARTACUS Gay Travel Index 2024 belegt Portugal gemeinsam mit vier weiteren Ländern den ersten Platz und gehört damit zu den LGBTIQ*-freundlichsten Reiseländern der Welt. Vielfalt und eine weltoffene Atmosphäre werden auch jedes Jahr in der Hauptstadt Lissabon gefeiert: mit dem Lisbon Pride sowie dem Filmfestival Queer Lisboa.

Pride im Juni

Die Gay Pride Parade durch Lissabon, die im Rahmen von Lisbon Pride 2024 am 16. Juni 2024 stattfindet, verspricht ein farbenfrohes und begeisterndes Ereignis, das die Vielfalt und die Rechte der LGBTIQ*-Community feiert und Gleichberechtigung fördert. Die Parade zieht durch die Straßen von Lissabon und setzt ein Zeichen für Toleranz und Akzeptanz. Am 23. Juni schließt sich das Gay Pride Festival an, zu dem das Pride Village mit Ständen, Bars, einer Bühne, DJs und einer Tanzfläche gehört.

Queeres Kino im September

Vom 22. bis 30. September 2024 folgt das Queer Lisboa Filmfestival, das bereits zum 26. Mal stattfindet. Es ist das einzige nationale Filmfestival, das speziell Filme des Genres zeigt, das international als Queer Cinema bezeichnet wird. Das Filmfestival hilft Grenzen abzubauen und den Horizont zu erweitern, außerdem bringt es soziale und kulturelle Themen zur Sprache. Vom 8. bis 12. Oktober findet das Festival zudem in Porto statt.

EuroPride 2025

Lisbon Pride und das Queer Lisboa Filmfestival sind nicht nur Momente des Feierns, sondern auch Gelegenheiten, die gemeinsame Verpflichtung für Vielfalt und Gleichberechtigung zu bekräftigen. Lissabon ist stolz darauf, eine Stadt der Offenheit und Akzeptanz zu sein, und freut sich darauf, Feiernde aus aller Welt zu diesen inspirierenden Veranstaltungen zu begrüßen. 2025 setzt Lissabon einen weiteren Meilenstein für Portugals queere Community, denn die Stadt wurde von der European Pride Organisers Association (EPOA) und ihren Mitgliedern als Austragungsort für den EuroPride 2025 ausgewählt. Es ist die erste LGBTIQ*-Großveranstaltung in Portugal.

