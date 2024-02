LONDON: Manege frei!

Das 2020 eröffnete 75-Zimmer-Hotel Ruby Lucy liegt in Londons South Bank und ist von einer dynamischen Kulturszene umgeben.

Das Hotel spielt gekonnt mit dem bunten und magischen Charme historischer Londoner Jahrmärkte und huldigt der farbenfrohen Vergangenheit dieses Ortes, indem kräftige Farben mit leuchtenden Akzenten kombiniert werden. Beim Blick nach oben entdeckt man Schiffschaukeln und Karusellpferde.

Farbenfroh

Die farbenfrohe Bar lädt zu einem Abend mit cooler Live-Musik und erstklassigen Drinks in guter Gesellschaft ein. Hier können die Gäste aufstrebende Newcomer Bands aus der Umgebung kennenlernen, oder es sich bei einem Cocktail gemütlich machen. Und wenn es Zeit ist, die Seele baumeln zu lassen, findet man in den Lean Luxury-Zimmern eine unvergleichbare Ruhe. In Zusammenarbeit mit Schlafexperten wurden die Zimmer so gestaltet, dass man nach einem turbulenten Tag wunderbar zur Ruhe kommen und schlafen kann. Neben einem großen, bequemen Bett, einer Regendusche und flauschig weichen Handtüchern findet man in den Zimmern dimmbare Lichter und einen Marshall-Verstärker.

Zentrale Lage

Das Ruby Lucy liegt nur einen kurzen Spaziergang von der Themse und dem Bahnhof Waterloo entfernt und ist der ideale Ausgangspunkt für eine Erkundungstour – sei es mit dem Bus, der Bahn, dem Boot oder dem Rad. Auch zu Fuß sind die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt ohne weiteres zu erreichen.

