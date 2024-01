MEXIKO: Die Bären sind los!

Bereits zum 20. Mal feiert sich die internationale Bear-Community vom 28. Januar bis 4. Februar in Mexikos queerer Urlaubshochburg Puerto Vallarta die BeefDip Bear Week.

× Erweitern Foto: BeefDip BeefDip

Auf dem Programm von BeefDip stehen zahlreiche Partys und Events – etwa die Poolparty im Strandklub Mantamar, ein Black Ball, eine White Party sowie eine BeefDip Booze Cruise in der Banderas Bay, bei der man auch Gelegenheit zur Walbeobachtung, Schwimmen und Schnorcheln hat. Am Abend trifft man sich dann zum Cocktail auf der Dachterrasse des BlueChairs Resort, bevor man in Bars wie Los Amigos und CC Slaughters weiterzieht.

www.beefdip.com