MIAMI: Queerer Frühling

Mit dem „Rainbow Spring“ feiern die Städte Miami und Miami Beach bis Juni ihre queere Community.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Miami

Während des 2023 neu ins Leben gerufenen Projektes erstrahlt die Strandmetropole noch bunter als sonst. Obwohl der Großraum Miami und Miami Beach das ganze Jahr über für seine Vielfalt bekannt ist, rollen die Städte im Frühling den roten Teppich für LGBTQ-Urlauber besonders gerne aus und locken mit speziellen Angeboten etwa bei Hotels. Zu den Veranstaltungen des „Rainbow Spring“ gehört das Winter Party Festival vom 28. Februar bis 5. März ebenso wie der Miami Beach Pride am 13. und 14. April, der mit Poolpartys, einem Festival und einer großen Parade entlang des berühmten Ocean Drive gefeiert wird. Ende April kommen Cineasten beim OUTShine Film Festival auf ihre Kosten, auf dem an die vierzig LGBTQ-Filme zu sehen sein werden. Im Mai richtet sich das von Frauen für Frauen organisierte SweetHeat Miami an alle tanzbegeisterten Lesben.

www.miamiandbeaches.com