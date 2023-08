MONTREAL: So feierte die Stadt ihren Pride

Mit über 190 Gruppen und 15.000 Teilnehmenden feierte die in der kanadischen Provinz Quebec gelegene Metropole Montreal ihren Pride - dem laut Angaben der Veranstalter größten Pride-Marsch in der Geschichte der Stadt. Entlang des René-Lévesque Boulevards zog die Parade bis ins Gay Village, in dem an den Tagen zuvor ein großes Straßenfestival stattfand. Im Anschluss an die Parade feierten über 10.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Geländer vor dem Olympiastadion beim traditionelle T-Dance bis in die Nacht. Kanadas Premier Justin Trudeau, der in diesem Jahr nicht an der Parade persönlich teilnahm, schickte über den Kurznachrichtendienst X seine Grüße: "Happy Pride Montreal! Ich denke an alle, die heute marschieren und die 2SLGBTQI+ Community unterstützen. Heute und jeden Tag, ich bin auf eurer Seite." Hier unsere Fotos:

Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl

https://fiertemontreal.com/en