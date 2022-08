NAPLES/FLORIDA: #OutInParadise

– ANZEIGE –

Wenn man das karibisch-mediterrane Flair des mondänen Seebads Naples mit dem Strand- und Inselparadies Marco Island verbindet und beides mit den wildromatischen Everglades abrundet, ist man angekommen an Floridas Paradise Coast. Hier landet, wer das Herz des ursprünglichen Floridas entdecken will. Der Rhythmus ist ruhiger, gemächlicher, die tropische Kulisse sanft, die Architektur anspruchsvoll. Und das Beste: Die Menschen hier sind herzliche Gastgeber.

Vermutlich kommt einem Naples und die Paradise Coast nicht als erstes in den Sinn, wenn man an einen schwulen Florida-Urlaub denkt. Doch ein Besuch der verträumten Stadt am Strand wird überraschen. Hier ist der perfekte Ort, um ein wenig LGBT-Nachtleben mit einer schier endlosen Liste an Aktivitäten zu verbinden - ob Restaurants, Shopping, Strand oder ein Ausflug in die faszinierende Welt der Everglades. Längst sind es nicht mehr nur einkommensstarke, heterosexuelle, pensionierte Paare und ältere Reisende, die die Region um Naples besuchen. Die Struktur von Urlaubern und Bevölkerung hat sich verändert. Naples ist LGBT-freundlicher als je zuvor. Einer der Gründe ist der Naples Pride, aber auch das gezielte Werben des Paradise Coast Visitor’s Bureau um queere Urlauber hat sich ausgezahlt. Zu den Anlaufpunkten der Community gehören neben der schwulen Bambusa’s Bar & Grill mit ihren samstäglichen Drag-Shows unter anderen das Bistro 821 mit seinem einmal im Monat stattfindenden Drag Brunch sowie der Celebration Park, in LGBT-Besitz befindlicher Ort für Food Trucks, der mehrmals im Jahr Benefizveranstaltungen zugunsten des Naples Prides abhält.

Lage

Die Paradise Coast, wie die Region Naples, Marco Island und die Everglades auch genannt wird, erstreckt sich entlang der Südwestküste Floridas am tropischen Golf von Mexiko. Der internationale Flughafen von Südwest-Florida liegt 40 Fahrminuten nördlich von Naples bei Fort Myers. Nur zwei Fahrstunden von Miami und vier Fahrstunden von Orlando entfernt, lässt sich die Paradise Coast auch ideal in eine Rundreise integrieren.

Karibisch-mediterranes Flair in Naples

Locker, leicht, beschwingt - so fühlt sich Naples an. Die Atmosphäre ist karibisch-mediterran, es gibt Villen, Open-Air-Cafés, eine Vielzahl ausgezeichneter Restaurants, frischestes Sea-Food, dazu Fußgängerzonen, Palmen - und einen sensationellen Sandstrand. Wer mag, kann Naples völlig unproblematisch zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Seagway erkunden - oder mit dem Trolley-Bus auf Stadtrundfahrt starten.

Inselfeeling auf Marco Island

Marco Island ist ein absolutes Paradies. Sie ist die größte der Ten Thousand Islands, die der Küste Floridas vorgelagert sind: ein tropisches Badeparadies mit kilometerlangen, puderzuckerweißen, flach abfallenden Sandstränden. Für sportliche Gäste bieten sich hier zahlreiche Wassersportmöglichkeiten über Jet Ski, Stand Up Paddling bis hin zu Kajak-Touren durch die Ten Thousand Islands. Und regelmäßig schauen Delfine vorbei!

Unberührte Sandstrände

Die feinsandigen Strände der Region zählen mit ihrem karibischen Flair zu den schönsten der Welt. Umweltbewusstsein spielt hier schon lange eine große Rolle: Rund 50 Prozent der regionalen Tourismus- Steuereinnahmen werden in den Erhalt und die ständige Säuberung der Strände investiert.

El Dorado für Golfer

Mit rund 90 Golfplätzen aller Schwierigkeitsstufen in der Region bietet die Paradise Coast eine riesige Auswahl. Und das Schöne dabei: Spieler benötigen kein Handicap, um in den Genuss einer Runde Golf unter der Sonne Floridas zu kommen. Aufgrund dieser Vielzahl an hochkarätigen Plätzen wurde die Paradise Coast 2014 von der IAGTO, dem Internationalen Verband für Golf-Tourismus, zur Golf Destination des Jahres in Nordamerika gekrönt.

Natur pur in den Everglades

Mit gerade einmal 45 Fahrminuten bis zur Binnenstadt Everglades City ist die Paradise Coast das Tor zu den Everglades im Hinterland der Golfküste. Die gewaltigen Sümpfe mit ihren Mangroven sind das einzige subtropische Naturschutzgebiet Nordamerikas und gleichzeitig UNESCO Weltnaturerbe. Genauso unendlich wie die Natur erscheint, so unendlich sind die Möglichkeiten sie schonend zu entdecken. Auf die Besucher warten erlebnisreiche Touren mit Kajak oder Kanu, kleine Wanderung auf einem der vielen fest installierten Stege, sogar geführte Everglades-Exkursionen auf dem Stand Up Paddle Board oder die berühmten rasanten Airboat Touren auf dafür freigegebenen Routen.

Manatee Touren für Tierliebhaber

Die friedlichen und weltweit vom Aussterben bedrohten goldigen Seekühe, auf Englisch „Manatees“, finden sich zu einer Vielzahl im Kanal von Port of the Islands. Die Gegend ist ihr sicheres Zuhause. Bis zu zwei Meter lang und bis zu 550 Kilogramm schwer können sie werden und bewegen sie sich nur langsam voran. Sie lieben die warmen Gewässer der Ten Thousand Islands, und durch ihre gesunde Neugier kommen sie recht nah an die Boote heran.

