IT’S TIME TO BREAK FREE: Kreuzfahrten mit NCL

An Bord der Lifestyle-Flotte von Norwegian Cruise Line (NCL) sind über450 faszinierende Orte rund um den Globus zu entdecken.

Nachdem man die Koffer ausgepackt hat, steht auf den modernen Schiffen die Welt offen: Entspannung im Mandara Spa oder im stylischen Vibe Beach Club, außergewöhnliche Dining-Erlebnisse in zahlreichen Restaurants, spektakuläres Broadway-Entertainment, atemberaubende Aktivitäten und vieles mehr. Die Vielfalt der Destinationen reicht von imposanten Gletschern bis zum NCL eigenen Inselparadies. Preisgekrönten Schiffe bieten eine unvergleichliche Vielfalt an Restaurants für jeden Geschmack, erstklassige Broadway-Shows und einzigartige Aktivitäten an Bord.

An Deck können die Abenteuerlustigen ihre Nerven im Hochseilgarten hoch über dem offenen Meer testen. Einige der Rutschen im Aqua Park gehen sogar über die Reling hinaus mit nichts unter sich als das Meer und der Adrenalinspiegel steigt garantiert auf den E-Kart-Bahnen an Bord der neuesten Mitglieder der NCL-Flotte. Diejenigen, die Ruhe und Entspannung bevorzugen, können sich auf Wellness XXL freuen. Es stehen mehr als 50 Behandlungen zur Auswahl sowie das schiffseigene Thermalspa, das mehr als 2.000 Quadratmeter mit Sauna, Dampfbad und Vitality-Pool zu bieten hat.

Feel Free

Termindruck, feste Essenszeiten und Stress – das alles sind Fremdwörter an Bord der Flotte von NCL. Natürlich gibt es auch keinen Dresscode. Wer trotzdem Lust, sich schick zu machen kann das natürlich gerne tun. Ganz nach dem Motto: Feel Free.

Vielfältige Leistungen sind bei NCL bereits im Reisepreis enthalt. Was zusätzlich noch inkludiert sein soll, entscheidet der Gast mit den Free-at-Sea-Paketen ganz individuell und kann so ganz eigene Akzente setzen. So können zum Beispiel die Getränke im Reisepreis enthalten sein und ganz besondere Dining-Erlebnisse in den exklusiven Spezialitätenrestaurants oder auch ein Internetpaket.

Die zahlreichen internationalen Spezialitätenrestaurants – vom japanischen Teppanyaki über ein authentisches amerikanisches Steakhouse und französischer Gourmetküche im Le Bistro bis hin zu brasilianischem Churassco oder exquisiten Meeresfrüchten im Ocean Blue laden auch zu einer kulinarischen Weltreise ein.

Ausgewählte Destination

Norwegian Cruise Line entführt jeden Sommer zu den Highlights des Mittelmeers: Barcelona und Rom sind definitiv Must-Sees, doch das Mittelmeer hat so viel mehr zu bieten. Pulsierende Metropolen wechseln sich ab mit pittoresken Dörfern, türkisblauen Buchten und kulturellen Highlights. Die Norwegian Jade erkundet die Schönheiten des östlichen Mittelmeers wie die blau-weiße Inselwelt Griechenlands mit Mykonos und das malerische Haifa in Israel. Dazu gehören auch historische Highlights wie ein Spaziergang auf der Stadtmauer Dubrovniks oder eine Gondelfahrt in Venedig.

Studio-Kabinen

Die NCL Studios sind die ersten Kabinen, die im Preis und in der Gestaltung speziell auf allein reisende Gäste abgestimmt wurden. Die knapp 10qm großen Kabinen ermöglichen es allein reisenden Gästen, kostengünstig und mit Stil zu verreisen. Als Studio-Gast hat man Zugang zu einer eigenen Lounge. Dieser gemeinsam genutzte private Bereich eignet sich ideal zum Entspannen.

