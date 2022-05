ÖSTERREICH: Das Must See am See!

Das Pink Lake Festival in Pörtschach am Wörthersee setzt am letzten Augustwochenende vom 25. bis 28. August 2022 der Event-Saison wieder die queere Krone auf!

× Erweitern Foto: Wörthersee Tourismus Pink Lake

Der Wörthersee in Kärnten entwickelt sich mit Veranstaltungen wie den „See.Ess.Spielen“, dem Yoga-Festival „Namaste am See“ oder dem „Krimifest Kärnten“ für Gäste aus der Community mittlerweile das ganze Jahr über zum attraktiven Reiseziel. Absoluter Top-Szenetreff ist und bleibt aber das Pink Lake LGBTIQ*- Festival. Viele Gäste des Festivals nutzen inzwischen die ganze Pink Lake-Woche, um die Region ganz entspannt zu genießen.

Almrausch, Lack & Lederhosen

Dieses Jahr startet die berühmte Party-Trilogie des Festivals am Donnerstag, 25. August, im Schloss Leonstain im Herzen von Pörtschach. Echte „Wiesn-Stimmung“ garantiert die „Pinke Almrausch Wies´n“ (bei freiem Eintritt für alle) im Schlossgarten mit uriger Musik, offiziellem Bieranstich und zünftigen Leckereien, bevor sich die Tore zum Schloss-Innenhof öffnen, wo die sexy Lederhosen-Boys der Mountain Crew mit ihren volksrockigen Stimmungshits die „Almdudler Almrausch-Party“ anheizen. Dirndl & Lederhosen sind hier gern gesehen, aber natürlich kein Muss.

× Erweitern Foto: Wörthersee Tourismus Pink Lake

Um Leder der anderen Art geht es am nächsten Abend in der Discotheque „Fabrik“. Zum ersten Mal in der Pink Lake-Festival-Geschichte heißt es hier live your kink! Bei der „Pink Lake Kinky Clubnight“! Lack, Leder, Latex, Dessous, Uniform …, der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt!

Partyzone auf dem See

Das einzigartige Highlight des Pink Lake LGBTQ* Festivals ist die „Boat Cruise Party“ am Samstag, 27. August. Drei Schiffe aus der Flotte der Wörthersee-Schifffahrt werden mitten auf dem See miteinander vertäut und verwandeln sich so in eine riesige Partyzone.

× Erweitern Foto: Wörthersee Tourismus / Thomas Hude Pink Lake Mountain Crew

Nach den heißen Feiernächten lädt der Pink Lake Beach Club von Donnerstag bis Sonntag auf der Blumeninsel (Promenadenbad Pörtschach) zum Relaxen und Genießen ein. Die chillige Liegewiese umgeben vom türkisblauen Wasser, mit leckeren Snacks & Drinks und sanftem DJ-Lounge-Sound machen die „Pink Island“ zur perfekten Location, um für die Abend-Events neue Energie zu tanken. Beach Games und ein großes Wassersport-Angebot dürfen hier aber natürlich trotzdem nicht fehlen.

Tickets gibt’s auf der offiziellen Festival-Website