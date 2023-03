OSAKA: Erste IGLTA Convention in Asien

Erstmals findet die jährliche Konferenz der International LGBTQ+ Travel Association (IGLTA) auf dem asiatischen Kontinent statt: Für 2024 wurde die japanische Stadt Osaka als Gastgeberin des für die LGBTQ-Reiseindustrie wichtigsten Treffens gewählt.

Osaka Foto: visitgayoska.com

Japans Handelsmetropole ist bekannt für ihre Küche und Sehenswürdigkeiten wie die Burg Ōsaka, den Aussichtsturm Tsūtenkaku oder den Freizeitpark Universal Studios Japan. Mit über 100 Bars befindet sich hier auch Japans zweitgrößte LGBTQ-Szene, die es locker mit der von Tokio aufnimmt. Als eine Stadt der Vielfalt hat Osaka mit Blick auf die Zeit nach der Corona-Pandemie vor, sich mithilfe des Osaka Convention & Tourism Bureau (OCTB) und einer entsprechenden Tourismusstrategie aktiv an LGBTQ-Besucher zu richten. In diesem Jahr findet die IGLTA Convention vom 4. bis 7. Oktober in Puerto Rico statt.

www.igltaconvention.org