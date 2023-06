PARIS: So feierte Disneyland seinen Pride

Bereits zum dritten Mal fand am am 17. Juni der Disneyland Pride in Paris statt. Was 2019 unter dem Namen Magical Pride begann, hat auch im Jahr 2023 nichts von seiner Magie verloren.

× Erweitern Foto: Sascha Hoppe Disneyland Paris

Gefärbt in die Farben des Regenbogens, verwandelte sich ein großer Teil der Walt Disney Studios in eine außergewöhnliche Kulisse für die Parade der Disneystars und die darauffolgende Pride Party. Für ausgelassene Stimmung bis in die Nacht sorgten dieses Jahr Bianca Costa, Christophe Willem und die französische Sängerin Jenifer. Wem das nicht genug war, der konnte auch in den noch lange geöffneten Attraktionen Adrenalin tanken, mit Marvel Charakteren posieren, die Restaurants und Bars genießen oder mit Micky, Goofy und Co über den Regenbogenteppich tanzen. Ein grandioses Event um Diversität zu feiern und definitiv ein Muss für alle Fans des Disney Universums.

Foto: Sascha Hoppe

www.disneylandparis.com