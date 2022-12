PINK ALPINE - Gay Männerreisen

– ANZEIGE –

Neues Reiseformat „City & Culture“

Pink Alpine hat sich zum führenden Anbieter von geführten Gay-Reisen im deutschsprachigen Raum entwickelt. Waren bisher sportliche Aktivitäten dominierend, können auf den Pink-Alpine-Reisen jetzt auch europäische Städte mit Fokus Architektur, Kultur und Kulinarik zusammen mit lokalen Guides erkundet werden.

Kultur, Architektur und Kulinarik im Fokus

Seit über zehn Jahren plant und organisiert Pink Alpine für schwule Männer und deren Freunde Reisen und Touren. Ganz neu lassen sich jetzt auch Städte erkunden, die nicht auf Anhieb mit Städtereisen in Verbindung gebracht werden. Im neuen Reiseformat „City & Culture“ lernt man sie von einer anderen Seite kennen, möglichst weit weg vom Massentourismus. Der lokale Guide kennt seine Stadt wie die eigene Hosentasche und gestaltet die Rundgänge mit dem Blick durch die „Gay-Brille“. In nur wenigen Tagen begegnet man den versteckten Besonderheiten und kommt in den Genuss von Museumsführungen, Kochkursen, Stadtführungen mit dem Fokus auf die Geschichte der Homosexualität, Degustationen und vielem mehr. Des Weiteren erhält man viele Insider-Tipps zu Restaurants, Bars sowie Ausgehmöglichkeiten und flaniert nahezu wie ein Einheimischer durch die Städte.

Vom lokalen Gay-Guide Insidertipps erhalten

Neben einer kundennahen Betreuung achtet Pink Alpine auch auf die sorgfältige Auswahl eines stilvollen Hotels. Das bedeutet, dass man sich hier unbekümmert zurücklehnen kann. Was gibt es Schöneres, als nach einem Tagesausflug den Abend an der Hotelbar zu verbringen, einen Prosecco zu genießen und sich dabei mit anderen schwulen Männern auszutauschen? Für die „City & Culture“-Reisen hat Pink Alpine europäische Städte ausgewählt, die es noch zu entdecken gilt, weil sie Perlen bezüglich ihrer Geschichte oder ihres kulturellen Angebots sind, denn Bologna, Graz, Dresden, Lucca, Wien sowie weitere mittelgroße Städte bieten für den schwulen Mann derart viele und teilweise auch verborgene Schätze, dass sich ein Besuch auf jeden Fall auszahlt. Saisonal werden zusätzliche Höhepunkte organisiert. So schwingen die Reiseteilnehmer beispielsweise im Januar in Wien das Tanzbein und besuchen den Regenbogenball nach einem vorherigen Walzerkurs. In Dresden gehört selbstverständlich ein Abend in der Semperoper und in Florenz ein Kochkurs zu solchen exklusiven Reisemomenten.

Kultur und authentische Einblicke in Japan und Indien

„City & Culture“ steht auch auf zwei Kulturreisen durch Japan und den Nordwesten Indiens auf dem Programm. In jeweils fast drei Wochen taucht man ein in die Geschichte und Kulinarik der beiden Reisedestinationen, die für individuell Reisende nicht immer leicht zugänglich sind. Die Pink-Alpine-Reise durch Japan startet in Kyoto, führt bis auf die heilige Insel Miyajima und endet in Tokio. Begegnungen mit der lokalen Bevölkerung sind ebenso garantiert wie das nachhaltige Reisen ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Die Rundreise durch die indischen Bundesstaaten Rajasthan und Gujarat bietet ein besonderes Highlight: Die Reisegruppe von Pink Alpine ist eingeladen bei Maharadscha Prinz Manvendra Singh, der sich als schwul geoutet hat. Und es ist ein Besuch bei einer spirituellen Gemeinschaft des „dritten Geschlechts“ geplant. Authentische Begegnungen mit der lokalen Bevölkerung sind problemlos möglich und garantieren erlebnisreiches und nachhaltiges Reisen – ganz nach dem Motto: Travel like a local!

Pink Alpine ist im Besitz ausschließlich schwuler Männer. Die geführten exklusiven Gruppenreisen mit bis zu zwölf Teilnehmern sind ideal, um Destinationen überall auf der Welt auch mal „off the beaten track“ zu erkunden. Pink Alpine garantiert höchsten Erlebniswert und Zuverlässigkeit auf den Reisen.

www.pinkalpine.lgbt