PORTUGAL: Mit Lukas Sauer an der Algarve

× Erweitern Foto: pixabay.com Faro Altstadt von Faro

Alle erzählen von ihren Reisen nach Spanien, Griechenland oder Italien, aber selten höre ich etwas über Portugal. In meiner Bubble ist Portugal als Urlaubsort recht unterrepräsentiert. Aus diesem Grund habe ich meine sieben(hundert) Sachen gepackt und mich auf den Weg nach Portugal begeben – genauer gesagt an die Algarve.

Bilderbuchstrände

Angefangen hat die Reise in Faro. Wer sich jetzt fragt: „Wo ist Faro und was soll ich dort?“, ist nicht alleine. Viele Portugal-Reisende stellen sich diese Frage, da sie, wenn sie schon einmal in Portugal sind, natürlich lieber die Hotspots Lissabon und Porto sehen wollen oder aber in eins der Massenhotels im vollkommen überlaufenen Touristen-Mekka Albufeira reisen. Aber aus genau diesem Grund ist Faro eine absolute Perle. Ich habe noch nie ein so schönes Reiseziel mit so wenig Touristen in der Hauptsaison erlebt. Und die Stadt hat für alle Genüsse etwas zu bieten: Geschäfte, Bars mit Livemusik und fantastische Restaurants. Einziges Manko: Der nächste Strand ist knapp 20 Minuten mit dem Auto entfernt. Dafür ist dieser dann aber auch erwartungsgemäß schön. Ein Sandstrand wie aus dem Bilderbuch.

× Erweitern Foto: privat Lukas Sauer Lukas in Faro

Abgelegene Buchten

Ich muss sagen, ganz besonders begeistert hat mich die Natur. Einfach wow! Portugals Landschaft ist atemberaubend. Ich weiß, dieser Begriff wird in unserer heutigen Zeit sehr inflationär verwendet, aber in diesem Fall ist es mehr als angemessen. Der wilde Atlantik hat traumhafte Strände hervorgebracht. Viele von diesen sind sehr touristisch, aber wer einen Mietwagen hat und etwas abenteuerlustig ist, kann wunderschöne Tage an abgelegenen Stränden und Buchten verbringen. Mit dem Auto etwa 30 bis 40 Minuten von Faro entfernt befindet sich der Praia do Castelo. Dieser Strand bildet den perfekten Ausgangspunkt für mehrere direkt nebeneinanderliegende Buchten, die von einer traumhaften Felsklippen-Landschaft umringt sind, wie ich sie in dieser Form bislang nur in Südafrika erlebt habe. Ein weiterer Top-Spot ist für mich Praia do Evaristo. Diese Bucht liegt unterhalb des neu gebauten W Hotels in Albufeira und hat nicht nur viel Ruhe zu bieten, sondern auch ein schönes Lokal, in dem man den Tag perfekt bei Meeresrauschen ausklingen lassen kann.

× Erweitern Foto: privat Lukas Sauer Lukas am Praia do Castelo

Lange Partynächte

Wo wir schon beim Thema Hotels sind: Das W Algarve hat erst im Juni eröffnet und ist eins der trendigsten Hotels, in denen ich je gewesen bin. Stylishe Zimmer, topregionales Essen, ein Frühstücksbuffet zum Niederknien und alles gay-friendly. Jedes Zimmer verfügt über einen Balkon, und am Pool spielt nahezu täglich ein DJ. Das Hotel befindet sich in einem sehr ruhigen Teil von Albufeira und ist daher auch von der Umgebung her noch nicht so touristisch überlaufen. All jenen, die es etwas intimer und zentraler in Faro gelegen haben wollen, kann ich das Casa Apollo Guesthouse empfehlen. Mit einem kleinen, aber feinen Pool und wirklich schönen Zimmern ist dies die absolute Nummer eins im Zentrum der Stadt. Außerdem ist es nur eine Gehminute vom Prestige Club entfernt – und dieser Klub ist ein absolutes Muss für jeden, der gerne auf Partys geht. Der Prestige Club ist der einzige Gay-Klub in Faro und optimal für lange Partynächte. Ich war nur eine Nacht in Faro und diese habe ich dort auf ein Maximum ausgereizt. Dieser Klub ist wirklich einen Stopp wert.

× Erweitern Foto: privat Lukas Sauer Lukas im W Algarve

Last but not least kann ich allen Portugal-Reisenden nur empfehlen, in ein Restaurant mit Livemusik zu gehen. In Portugal steht der Fado im Vordergrund. Fado heißt ins Deutsche übersetzt „Schicksal“. Eine sehr schwermütige Musik, die Abende mit viel (Port)wein zu einem einzigartigen Erlebnis werden lassen.

INFO

www.visitportugal.com

www.visitalgarve.pt