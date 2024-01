RIVERSIDE CRUISES: Donauwalzer

Unter der Flagge der Hamburger Seaside Hotel Collection fährt seit Frühling 2023 mit der Riverside Mozart eines der derzeit exklusivsten Flusskreuzfahrtschiffe auf der Donau.

Mit Metropolen wie Wien, Bratislava und Budapest ist die Donau einer der beliebtesten Flüsse für Kreuzfahrten. Neue Maßstäbe in Hinsicht auf Luxus und Exklusivität setzt dabei die seit April zur Flotte von Riverside Collection gehörende Riverside Mozart. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurde das Schiff von dem US-amerikanischen Unternehmen Chrystal Cruises millionenschwer renoviert und vom renommierten Wirtschaftsmagazin Forbes mit den Worten „Best of the best“ gekürt. Mit 23 Meter Breite ist die Mozart wesentlich größer als andere Flusskreuzfahrtschiffe und bietet für die Passagiere damit jede Menge Platz. Insgesamt 81 Suiten verteilen sich über zwei Decks, wobei die kleinste Suite mit zwanzig Quadratmetern bereits großzügig bemessen ist und die größte Suite auf achtzig Quadratmetern zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer und ein Wohnzimmer mit Kamin bietet. Edle Materialien wie Leder und Samt, elegante Marmorbäder und King-Size-Betten sowie Sofas bzw. Sessel sorgen in den Suiten für ein angenehmes Ambiente, das zudem von der Farbwelt der Donaulandschaft inspiriert ist. Dank des privaten Butler-Service, der jedem Gast zur Verfügung steht und sich um individuelle Wünsche, das Gepäck und Reservierungen von Spa-Behandlungen oder Restaurantbesuchen kümmert, kann man sich während der Reise auf das Wesentliche konzentrieren.

Kulinarisches Erlebnis

Mit insgesamt vier verschiedenen Restaurants sorgt die Riverside Mozart auch kulinarisch für jede Menge Abwechslung. Mit der Fahrt des Schiffes durch die unterschiedlichen Regionen der Donau ändern sich auch die Kreationen des Küchenteams. Man frühstückt beispielsweise im Bistro, nimmt seinen Lunch im Restaurant Blue am Heck des Schiffes ein oder genießt ein Barbecue auf dem Vistadeck, wo die Köche auch einen Kräutergarten angelegt haben. À-la-carte-Dinner bietet das Restaurant Waterside. Auf der Karte finden sich dabei edle Fisch-, Fleisch- und vegetarische Gerichte, frische Pasta und auch Kaviar. Eine umfangreiche Getränkekarte mit einer großen Auswahl an Weinen, Champagner, Spirituosen und Cocktails ergänzt dabei das kulinarische Angebot. Und auch während der Landausflüge lässt sich die Genussregion rund um die Donau entsprechend erkunden, sei es bei einem Bier-Tasting in Bratislava oder mit dem Besuch eines Weingutes in der Wachau. Sportlich Aktive können mit den auf dem Schiff vorhandenen Bikes und E-Bikes die Landschaft per Rad erkunden, für Kulturinteressierte bietet das Team der Riverside Mozart zum Beispiel Touren durch das Stift Melk, das jüdische Viertel von Budapest, das Wiener Schloss Schönbrunn oder das in Bratislava beheimatete Kunstmuseum Danubiana an.

Kultur & Sport

Nach den Ausflügen laden der Indoor-Pool mit Gegenstromanlage oder der Whirlpool zum Entspannen ein. Saunaliebhaber finden auf dem Schiff zwei getrennte Bereiche für Männer und Frauen, beide mit finnischer Sauna und Dampfbad. Ein professionell ausgestatteter Fitnessbereich mit Freihanteln und Geräten von Technogym rundet das Sportangebot an Bord ab. Für Massagen und Gesichtsbehandlungen stehen qualizierte Therapeuten zur Verfügung, die von Sport- über Fußreflexzonenmassage bis zu Aromatherapie ein breites Angebotsspektrum bieten. Aufgrund einer im Vergleich zu anderen Flusskreuzfahrtschiffen deutlich größeren Crew, insbesondere auch im Service und in der Küche, genießen die Gäste an Bord stets höchste Aufmerksamkeit.

Auf der Donau kann die Riverside Mozart bereits für eine Reise von vier Tagen, etwa von Budapest nach Wien, gebucht werden. Perfekt für Paare oder eine Gruppe von Freunden, die statt eines langen Urlaubs auf einem kurzen Trip beispiels- weise einen Geburtstag feiert. Auch dafür gibt es eine Besonderheit: Der Vintage Room an Bord des Schiffes ist ein spezieller Raum für exklusive Dinner. Hier kreieren die Köche ein Menü, für das die vom Chefsommelier ausgesuchten Weine den Ton angeben.

