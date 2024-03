SAN ANTONIO: Es lebe die Vielfalt!

Von wegen konservativ, republikanisch und spießig. Bei einem Besuch der Demokraten-Hochburg San Antonio lernt man Texas von seiner liberalen Seite kennen.

Was für ein Spektakel! Wenn San Antonio Fiesta feiert, ist an Ruhe nicht zu denken. Seit 1891 zelebriert die texanische Großstadt das jährlich im April stattfindende Festival, das einst unter dem Namen „Schlacht der Blumen“ seinen Ursprung nahm. Gefeiert werden die siegreichen Schlachten bei Alamo und San Jacinto, in denen Texas seine Unabhängigkeit von Mexiko erlangte. Die Parade der Battle of Flowers Association, einer Organisation, der nur Frauen angehören, gehört dabei zu den Höhepunkten der 10-tägigen Fiesta San Antonio und ist eine der ältesten und größten Paraden des Landes. Mit zahlreichen Paraden, Konzerten, Straßenfesten und gastronomischen Veranstaltungen lockt das Event jedes Jahr über drei Millionen Besucherinnen und Besucher an.

Stadt der Gastronomie

Das Thema Essen wird in San Antonio seit jeher groß geschrieben. Von der UNESCO zur „Stadt der Gastronomie“ ernannt, teilt sich die Südstaatenmetropole den Titel innerhalb der USA nur mit Tuscon in Arizona. Über Jahrhunderte haben die kulinarischen Einflüsse indigener Stämme, von Spaniern, Mexikanern, Deutschen und anderen Europäern zu einer einzigartigen Küche geführt, die in San Antonio allgegenwärtig ist. Vor allem am River Walk, einer Promenade entlang der im Zentrum der Stadt liegenden Kanäle, findet sich ein riesiges Angebot an Restaurants, die neben Tex-Mex-Gerichten exzellentes Essen servieren. Ebenfalls in Downtown befindet sich eben jene zur Festung ausgebaute Missionsstation The Alamo, bei deren Verteidigung während des Texanischen Unabhängigkeitskrieges 1835/36 die mexikanischen Truppen besiegt wurden. Gemeinsam mit vier weiteren Missionen gehört The Alamo zu den von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärten San Antonio Missions.

Nervenkitzel

Für Freizeitpark-Fans sollte ein Besuch der Parks von Sixflag und Seaworld auf dem Programm stehen, die beide am Rande der Stadt liegen. Mit Fahrgeschäften und Achterbahnen wie Great White oder Batman: The Ride sorgen die Parks für einigen Nervenkitzel. Batmans kleinen Freunden kann man dagegen bei einem Besuch der vor den Toren San Antonios gelegenen Bracken Cave begegnen. In der Höhle lebt in den Sommermonaten eine bis zu 20 Millionen zählende Kolonie von Mexikanischen Bulldoggfledermäusen, die bei ihrem allabendlichen Ausflug den Himmel schwarz verfärben. Das Spektakel kann von Touristen jedoch nur auf einer von an wenigen Tagen im Jahr angebotenen Tour miterlebt werden, die man auf der Website des Bracken Cave Reserves buchen kann.

Queere Szene

Für schwule Nachtschwärmer lohnt der Besuch des Straßenblocks zwischen East Evergreen Street und North Main Avenue, der mit Regenbogenzebrastreifen als queeres Ausgehviertel markiert ist. Neben Läden für Mode und Fetisch-Accessoirs liegt hier mit dem Pegasus eine gut besuchte Bar, die im Sommer ihr Publikum mit Open-Air-Dragshows bei Laune hält. Höhepunkt des Jahres ist das „Pride Bigger Than Texas“ Festival & Parade, das 2024 am 29. Juni stattfindet. Bereits im Vorfeld feiert die Community den Pride-Monat mit Veranstaltungen wie einer Night out at the Zoo, Kulturveranstaltungen und kleineren Festivals. Höhepunkt ist eine um 21 Uhr beginnende Nachtparade, die sich an ein ganztägiges, im Crockett Park stattfindendes Fest anschließt und die ganze Vielfalt San Antonios feiert.

INFO

www.visitsanantonio.com

ANREISE

Ab 17. Mai bietet Condor in dieser Sommersaison den ersten Nonstop-Flug von Europa nach San Antonio an. Geflogen wird drei Mal wöchentlich ab Frankfurt mit einem Airbus A330-900NEO der neuesten Generation mit Business, Premium Economy und Economy Class. www.condor.com

HOTEL

Direkt am berühmten River Walk und nur wenige Gehminuten von UNESCO-Weltkulturerbe The Alamo entfernt, ist das 2021 eröffnete Lifestyle-Hotel Canopy by Hilton der perfekte Ort für alle, die Wert auf modernes Design und eine coole Atmosphäre legen. Die insgesamt 195 Zimmer wurden zum Teil in das Gebäude des aus der Bürgerkriegszeit stammenden Fischmarktes integriert – ebenso historische Zeugnisse wie die Zisterne und alte Kalksteinmauern. Von der Terrasse des zum Hotel gehörenden Restaurants Domingo blickt man auf das Treiben am River Walk, während man modern interpretierte mexikanische Küche und raffinierte Cocktailkreationen genießt. www.canopybyhilton.com