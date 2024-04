SEATTLE: Ein Liebesboot für alle

Zum 50. Jubiläum des Seattle Pride bekommen queere Paare die Möglichkeit, auf einem „Love for All Boat“ ihre Eheversprechen zu erneuern.

Zum 50. Jahrestag des Seattle Pride Festivals feiern LGBTIQ*-Paare aus aller Welt ihre Liebe in Seattle: Am 30. Mai 2024 verwandelt Visit Seattle, die Marketingorganisation für die Stadt Seattle und King County, ein Kreuzfahrtschiff in das „Love for All Boat“ und bietet somit eine einzigartige Möglichkeit, das Eheversprechen in Seattle zu erneuern. BenDeLaCreme, die Drag-Ikone aus Seattle, moderiert die Veranstaltung.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Seattle

Atemberaubenden Ausblick

Die Fahrt zum Sonnenuntergang findet an Bord der Salish Explorer von Argosy Cruises statt, einem Kreuzfahrtschiff für 300 Personen. Sie führt durch die Meeresbucht Puget Sound und verspricht atemberaubende Ausblicke auf die Elliott Bay, die Olympic Mountains und die berühmte Skyline von Seattle. Der Höhepunkt des Abends ist eine Zeremonie zur Erneuerung des Eheversprechens, die von Mary Yu geleitet wird, Washingtons erster offen homosexuellen Juristin, die 2012 auch die erste gleichgeschlechtliche Ehe in Washington geschlossen hat.

Kreativer Geist

„Der offene, kreative Geist der Stadt fördert dieses wunderbare Gefühl der Zugehörigkeit und der Liebe zur Community", so Benjamin Brock Hamlet Putnam, der als Drag Queen BenDeLaCreme auftritt und seit 2006 in Seattle lebt. „Die Stadt setzt sich seit langem für die Community ein und natürlich sind wir eine Stadt, die weiß, wie man eine große Queer-Party schmeißt […]. Es ist mir eine Ehre, diese Hommage an die LGBTQIA+ Liebe in der Stadt, die ich mit Stolz mein Zuhause nenne, zu moderieren.“

× Erweitern Foto: Visit Seattle / Alabastro Photography Seattle

Parade am 30. Juni

Seattle ist die Heimat einer der größten LGBTIQ*-Community der USA. Laut Landesstatistik bezeichnen sich 17 Prozent der Erwachsenen in der Seattle Metro Area als Mitglieder der Gemeinschaft. Die queere Community ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte Seattles und prägt das Bild der Stadt. Im Juni 2024 findet mit dem Seattle Pride erneut eines der größten kostenlosen Pride-Festivals des Landes statt, welches in diesem Jahr sein 50. Jubiläum feiert. Höhepunkt ist die Seattle Pride Parade die am 30. Juni durch die Straßen der Smaragdstadt zieht.

„Das Love For All Boat symbolisiert das Engagement Seattles, ein Reiseziel zu sein, das alle Mitglieder der LGBTQIA+ Community das ganze Jahr über willkommen heißt", sagte Tammy Blount-Canavan, Präsidentin und CEO von Visit Seattle. „Wir fühlen uns geehrt, dass Seattle durch diese Erneuerung des Eheversprechens einen Platz in den Liebesgeschichten dieser Paare einnimmt.“

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Seattle

Spezielle Hotelangebote

Tickets für dieses einmalige Event sind ab sofort auf loveforallboat.org erhältlich. Gäste der teilnehmenden Hotels in Downtown Seattle erhalten kostenlosen Eintritt. Das Boot legt am 30. Mai um 18.30 Uhr am Pier 55 in Downtown Seattle ab. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem GSBA Scholarship Fund zugute.Elf Hotels in Seattle halten anlässlich der Veranstaltung Angebote für ihre Gäste bereit und haben spezielle Packages geschnürt: von kostenlosen Zimmer-Upgrades und Essensgutscheinen bis hin zu romantischen Extras wie Spa-Treatments und vieles mehr.

Weitere Informationen zu Seattle sowie zur Veranstaltung auf www.visitseattle.org und loveforallboat.