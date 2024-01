SEYCHELLEN: Dem Paradies ganz nah

Das auf der Hauptinsel Mahé gelegene Luxusresort ist mit seinen 120 Hektar Fläche das größte seiner Art im gesamten Indischen Ozean. Dank seiner Weitläufigkeit – zu der auf einer Halbinsel gelegenen Anlage gehören mehrere Pools, zwei große Strände, ein Mangrovensumpf sowie ein üppig grüner Bergwald – finden Gäste immer wieder private Rückzugsmöglichkeiten.

Die geräumigen Zimmer und Suiten bieten allen erdenklichen Komfort, insgesamt fünf Restaurants sorgen für kulinarische Abwechslung von asiatischer, mediterraner, internationaler und lokaler Küche. Ob Yoga, Massagen oder nur ein entspanntes Sonnenbad: Als Adults-only-Bereich ist der riesige Spa mit Sauna, Dampfbad und Whirlpools eine Oase der Ruhe und Erholung. Großen Wert legt das Resort auf Nachhaltigkeit und bietet den Gästen verschiedene Programme und Exkursionen innerhalb und außerhalb des Resorts an. Auf Grund der Lage in einem Meeresschutzgebiet finden Gäste hier zudem ideale Bedingungen zum Schnorcheln, das zum Resort gehörende Dive Center bietet täglich Tauchgänge an.

