Shanghai feiert Pride im Juni

Während in Europa und Nordamerika so gut wie alle CSDs und Prides in dieser Saison abgesagt oder verschoben wurden, herrscht in Asiens bereits wieder Aufbruchstimmung. Vom 12. bis 21. Juni findet der ShanghaiPRIDE wie geplant statt.

Bereits seit 12 Jahre ist der Pride in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai ein fester Bestandteil im LGBTIQ*-Kalender. Chinas ältestes Pride-Festival findet in diesem Jahr unter dem Motto „Raise the Pride“ statt und hat sich zum Ziel gesetzt, Akzeptanz zu fördern und Vielfalt zu feiern.

× Erweitern Foto: shpride.com Shanghai Pride

Rainbow Bike Ride im Mai

„In einer Zeit, in der sich unsere Welt zunehmend gespalten fühlt, hoffen wir, uns auf das zu konzentrieren, was uns verbindet - Liebe, Freundschaft, Gemeinschaft und Stolz“, so die Organisatoren in ihrer Ankündigung. Vor dem eigentlichen Festivalbeginn am 12. Juni findet am Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie (IDAHOT), dem 17. Mai, ein Rainbow Bike Ride statt. Sechs Teams, die jeweils in den Farben des Regenbogens antreten, unternehmen am diesem Tag eine Sternfahrt durch die Stadt, die an der Cotton’s Xinhua Road endet.

Diskussionen, Partys & mehr

Die 12. Ausgabe des ShanghaiPRIDE beginnt dann offiziell am 12. Juni, mit der"Pride Art“-Nacht, einer Ausstellung mit Bildern und Fotografien zum Thema Pride. Da politische Demonstrationen in China nicht erlaubt sind, feiert sich Shanghais LGBTIQ*-Community am 13. Juni mit einem Pride Run durch die Stadt und dem anschließendem Pink Brunch. Am gleichen Tag findet zudem eine LGBTIQ*-Jobmesse sowie ein Event statt, auf dem sich LGBTIQ*-Organisationen aus ganz China präsentieren. Am Abend finden Diskussionsrunden zu Themen wie die Gleichstellung in der Ehe, psychische Gesundheit und Inklusivität im akademischen Bereich statt.Weitere Veranstaltungen, die bis 21. Juni stattfinden sind das ShanghaiPRIDE Film Festival, eine Ladies Party am 18. Juni sowie eine große Pink Party am 20. Juni.

Auch Deutschland unterstützt

Seit vielen Jahren werden die Organisatoren des ShanghaiPRIDE vor allem von zahlreichen Konsulaten unterstützt, die etwa ihre Räume für Diskussionsrunden und das Film Festival zur Verfügung stellen, darunter die Konsulate von Kanada, Schweden, Deutschland, Australien, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und Peru sowie die Kulturinstitute von Italien und Spanien.

Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie bitten die Veranstalter darum, sich im Vorfeld der Veranstaltungen sich auf der Website und den Social Media Kanälen des ShanghaiPRIDE über etwaige aktuelle Änderungen zu informieren.

www.shpride.com