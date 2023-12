SPARTACUS CRUISE: 2024 durchs östliche Mittelmeer

Im Oktober 2024 führt die Spartacus Cruise von Athen aus auf eine einmalige Route, die Christentum, Islam und Judentum kulturhistorisch verbindet.

Einmalig ist die Reise auch deshalb, weil die Vasco da Gama der deutschen Reederei Nicko Cruises zu den wenigen verbliebenen kleinen Schiffen gehört und mit eleganten Innenbereichen sowie einem verschließbaren Innenpool verzaubert. Ebenfalls einmalig ist die Mischung von Szenekünstlern und DJs aus dem deutschen und europäischen Sprachraum.

Kreta, Mykonos & Zypern

Die Route führt bei angenehmen Durchschnittstemperaturen von 24 Grad auf Kreta bis 26 Grad in Tel Aviv an traumhafte Strände und in pulsierende Szene-Hotspots, die in Mykonos bis 3:00 Uhr morgens erkundet werden können. Am anderen Tag wird Larnaka an der Südküste Zyperns angelaufen. Die Stadt ist für ihren Stadtstrand und die palmengesäumte Uferpromenade bekannt. Von hier aus führen Ausflüge beispielsweise ins antike Salamis. In Haifa steht der ganze Tag für Besuche in das nur eine Stunde entfernte Tel Aviv mit seiner dynamischen Szene zur Verfügung. Ebenso kann man von hier aus Jerusalem oder weitere Ziele erkunden. Haifa bezaubert durch die „Hängenden Gärten“, an deren Fuß die deutsche Kolonie mit Geschäften, Galerien und Restaurants in Gebäuden des 19. Jahrhunderts liegt. Die Cruise endet auf Kreta, das mit seinen zahllosen Stränden zur Verlängerung des Urlaubs einlädt. Ein günstiges Ausflugspaket ermöglicht es dabei, sich ganz individuelle Erlebnisse zusammenzustellen.

Schwules Tel Aviv

In Israels cooler Partystadt Tel Aviv liegt der LGBTIQ*-Anteil bei schätzungsweise 25 Prozent der Bevölkerung. Kein Wunder also, dass das Nachtleben von Tel Aviv als eines der besten der Welt gilt. Ein Grund dafür, dass das schwule Nachtleben in Tel Aviv so aufregend ist, liegt darin, dass sich die schwule Szene in Tel Aviv um wöchentliche Partys dreht und nicht wie in den meisten Städten der Erde um bestimmte Bars oder Klubs. Das soll aber nicht heißen, dass bestimmte Schwulenbars in Tel Aviv nicht äußerst beliebt sind: Shpagat ist eine der populärsten Szenebars in Tel Aviv, in der sieben Tage in der Woche ein reges Treiben herrscht. Gegen 21:00 Uhr kann man hier ein paar kleine Snacks und einen Drink genießen, bevor die Nacht losgeht. Zwei weitere der angesagtesten Spots der Szene sind das La Boheme und das Gagarin. Die Partys in Tel Aviv sind meist sehr groß – einer der wildesten Veranstaltungsorte ist das Bloq, eine große Arena in der Nähe des Busbahnhofs der Stadt.

Tel Avivs Nachtleben ist nicht der einzige Grund, warum jedes Jahr Millionen von Touristen aus aller Welt hierherströmen. Auch die unglaublichen Mittelmeerstrände der Stadt haben internationales Ansehen erlangt und bestechen durch kristallklares Wasser, weißen Sand und erstaunlich viele attraktive Menschen, die die Sonne genießen. Der inoffizielle Schwulenstrand ist Hilton Beach direkt vor dem Hotel Hilton Tel Aviv. Freitags und samstags ist es hier in der Regel am vollsten, da der Strand von jedem Ort aus schnell mit dem Taxi zu erreichen ist.

Sollte eine Anreise nach Tel Aviv nicht möglich sein, wird das Schiff stattdessen Alexandria anfahren und die Gelegenheit geschaffen, die Pyramiden zu besichtigen. Eine Entscheidung dazu wird im April 2024 getroffen.

Entertainment

Neben dem bordeigenen Showprogramm werden wieder zahlreiche Highlights für Begeisterung sorgen. Für die abwechslungsreichen Bars und Lounges sind kleine Acts wie Karaoke, Lesungen, Quiz, Instrumentalkünstler oder Akrobaten vorgesehen. Jeder kann einen eigenen Beitrag zum bunten Programm einbringen, indem er sich an dem Contest zur Dekoration der Kabinentüren beteiligt. Höhepunkt werden die Pool Games mit der Wahl des Mr. Cruise am Seetag sein. Die Kandidaten müssen hier verschiedene sportliche Herausforderungen meistern und sich im Mehrkampf fast jugendfreien Spielen unterziehen. Auf vielfachen Wunsch hin werden die beliebten Themenpartys ausgeweitet, bei denen die Gäste ihrer Fantasie für Kostüme freien Lauf lassen können. Als Themen stehen White, Drag, Uniform, Disco, Sports, Kinky und Rainbow fest. Wer sich danach noch austoben möchte, kann dies auf dem FKK- Deck tun, das auch nachts geöffnet ist ...

