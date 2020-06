SPARTACUS TRAVEL AWARDS 2020: Das sind die Gewinner

Die diesjährigen Gewinner des Spartacus Travel Award stehen fest. Die üblicherweise im Rahmen der Internationalen Tourismusbörse Berlin (ITB) vergebenen Preise wurden aufgrund der Corona-Krise den Gewinnern individuell überreicht.

Foto: Condor Condor Ausgezeichnet für die beste LGBT-Marketing Kampagne: Condor

In diesem Jahr konnte sich Thailand als LGBT-Trenddestination 2020 vor Konkurrenten wie Kolumbien, Puerto Rico, Spanien und Taiwan durchsetzen. Die Tourism Authority of Thailand, vertreten mit der Kampagne „Open to the new Shades“, war ebenfalls in Kategorie „Beste LGBT-Marketing Kampagne“ nominiert. Der Preis wurde während der Pride Live Events am 27. Juni von Kanokkarn Brendle als Vertreterin von Thailand Tourismus übergeben.

In dieser setzte sich allerdings der deutsche Ferienflieger Condor mit seinen CSD-Auftritten, einer Pride-Flight-Aktion nach New Orleans und der Anzeigenkampagne „Flying with Pride: Wish you were queer“ gegen weitere Mitbewerber wie Spanien und das Illinois Office of Tourism durch.

Dafür belegte die in Illinois gelegene Metropole Chicago in der Kategorie „Beste LGBT-Event-Destination 2020“ mit ihren Veranstaltungen wie Pride, International Mister Leather und den Market Days den ersten Platz und verwies Miami, Fort Lauderdale und Brüssel auf die Ränge.

× Erweitern Foto: enjoyillinois.com Chicago Millenium Park Beste LGBT-Event Destination 2020: Chicago

Als beste Airline wurde Air France geehrt, für die Hans Gesk, Leisure Sales Manager für Air France/KLM Deutschland, die Auszeichnung von Spartacus Traveler Chefredakteur Dirk Baumgartl entgegennahm.

Den Preis für die beste Hotelmarke konnte die Axel Group für sich verbuchen.