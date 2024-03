SPARTACUS TRAVEL AWARDS 2024: Die Gewinner

Im Rahmen der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) wurden am 6. März die Spartacus Travel Awards verliehen. Zu den Preisträgern aus der Reisindustrie gehören dabei das Kreuzfahrtunternehmen Seabourn, die deutsche Ferienfluglinie Condor, das Gay Resort Island House in Key West sowie die Destinationen Brüssel und Taiwan.

LGBTQ-Trend Destination: Taiwan

Im aktuellen Spartacus Gay Travel Index ist Taiwan aktuell noch einsame Spitze unter den Ländern auf dem asiatischen Kontinent. Und das nicht ohne Grund. 2019 wurde in Taiwan die Ehe für alle nach einem Urteil des Verfassungsgerichts vom Mai 2017 legalisiert. Gleichgeschlechtliche Paare können seit 2023 gemeinsam Kinder adoptieren. Die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsidentität und der Geschlechtsmerkmale ist seit 2004 landesweit verboten. 2007 wurde auch die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung am Arbeitsplatz gesetzlich verboten. Seitdem der Taiwan Pride 2003 zum ersten Mal in der Hauptstadt Taipeh stattfand, ist dieser mit rund 200.000 Teilnehmenden der größte Pride in Fernost, der zahlreiche internationale Besucherinnen und Besucher anzieht. Neben der Metropole Taipeh mit ihrer starken LGBTQ-Szene, Museen und historischen Sehenswürdigkeiten begeistern in Taiwan unberührte Natur, weiße Strände, eine faszinierende Kultur und einzigartige Veranstaltungen wie das Laternenfest in Tainan.

× Erweitern Foto: Luke Mische / bluCom Spartacus Travel Awards 2024 Team von Taiwan Tourism

Best Gay Resort: Island House Key West

Seit 1976 ist das Island House ein sicherer Rückzugsort für schwule Männer, um ganz sich selbst zu sein. In einer Zeit, in der Homosexualität im Mainstream nicht akzeptiert wurde, erwies sich das Resort als Zufluchtsort für die homosexuelle Gemeinschaft und ist es immer noch. Der eigentliche Erfolg des Resorts begann 1999 - als Jon Allen mit seinem Partner Martin Kay das Island House übernahmen und mit viel Liebe, Leidenschaft und Investitionen zu DEM Treffpunkt für schwule Männer in Key West machten, das es noch heute ist. Unter dem neuen Eigentümer von Jon Allens Witwer, Bobi Lore und dessen Management-Team unter James Braun und Jeff Smead erlebt das Resort gerade ein grundlegende Renovierung mit Zimmern in modernstem Design und einem neu gestalteten Café-, Bar- und Spa-Bereich. Dabei verliert das Island House Key West das wesentliche nie aus den Augen: den Gast, der auf ein hoch motiviertes und immer freundliches Personal trifft und sich während seines Besuchs als Teil der Island House Familie fühlen darf.

× Erweitern Foto: Luke Mische / bluCom Spartacus Travel Awards 2024 Bobi Lore vom Island House Key West

Best LGBTQ-Event Destination: Brüssel

Wer in Europa feiern möchte, ist in Belgiens Hauptstadt gut aufgehoben. Menschen aus über 180 Nationen machen Brüssel zu einem Schmelztigel der Kulturen, dessen Diversität sich das ganze Jahr über in unzähligen Festen und Partys ausdrückt. Die Partyreihe La Demence ist dabei eine der ältesten und bekanntesten LGBTQ Circuit Partys auf dem europäischen Kontinent. Im Mai eröffnet die Stadt jedes Jahr mit dem Brussels Pride als erste europäische Hauptstadt den Reigen der Pride Veranstaltungen auf dem Kontinent. Darüber hinaus locken Veranstaltungen wie das der Belgium Bear Pride und das Pink Screens Film Festival.

× Erweitern Foto: Luke Mische / bluCom Spartacus Travel Awards 2024 Frederick Boutry von Visit Brussels

Best LGBTQ-friendly Cruise: Seabourn

Seabourn hat einen jahrzehntelangen Ruf als eines der exklusivsten Kreuzfahrtunternehmen der Welt. Die luxuriöse Flotte kleiner Schiffe bietet einen raren und einzigartigen Zugang zu den entlegensten und ursprünglichsten Orten der Welt. 2022 startete das Unternehmen die Kampagne „This Is Your Moment“, die mit Fotos und Videos realer Reisender warb und auch die LGBTQ-Community mit speziellen Bildern von lesbischen Paaren ansprach. 2019 wurde Carnival, die Muttergesellschaft von Seabourn, mit einer perfekten Punktzahl für ihre Behandlung von LGBTQ-Kunden ausgezeichnet. Der Index der Human Rights Campaign (HRC) Foundation zeichnete die Carnival Corporation außerdem als „Best Place to Work for LGBTQ Equality“ aus. Im Jahr 2025 wird eine queere Gruppenreise auf einer Kreuzfahrt von Athen nach Istanbul stattfinden.

× Erweitern Foto: Luke Mische / bluCom Spartacus Travel Awards 2024 Lynn Narraway, Managing Director Seabourn Cruises

Best LGBTQ-friendly Airline: Condor

Seit vielen Jahren setzt sich Condor Airlines für Diversität und Inklusion ein und spricht gezielt LGBTQ-Reisende an. Nicht nur während der Pride Saison zeigt das Unternehmen regelmäßig mit Trucks auf vielen Paraden die Regenbogenflagge sondern sorgt dafür, dass queere Reisende sicher und bequem an Ziele wie Gran Canaria, Mykonos, New York, Los Angeles, Kapstadt und bald auch wieder nach Thailand kommen.

Moderiert wurde die im Hotel Orania.Berlin und von TUI sowie Florida Keys & Key West unterstützte Veranstaltung von der prominenten, aus RuPaul's Drag Race Germany bekannten Dragqueen Nikita Vegaz.