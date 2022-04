ST. PETER ORDING: Somewhere in between

– ANZEIGE –

The best of both worlds: Urban Nature ist mehr als nur eine weitere Hotelmarke. Urban Nature ist ein Ort der Fusion, der doppelten Kontraste, der Fantasie und des Träumens. Stadt und Land, Community und Cocooning, Selbstverwirklichung und Geborgenheit – der Urban Nature Cosmos positioniert sich als polarisierender Lebensraum für moderne Nomaden mit einem urbanen Lebensgefühl, umgeben von fancy Landschaften und always in harmony with nature.

Hier kann vom jung(geblieben)en Backpacker bis zum neo-ökologischen Hipster jeder selbst wählen, wie viel Stadt und wie viel Natur er oder sie erfahren möchte. Wie durch eine magische Pfütze, die Stadt und Land miteinander verbindet, gelingt es mit Urban Nature spielend leicht, die persönliche comfort zone zu verlassen und den eigenen Horizont zu erweitern, um dadurch inspiriert zu werden und für sich selbst neuen Freiraum zu schaffen. „Du“ oder „Sie“ spielt dabei keine Rolle. Weltoffenheit, Geselligkeit und Freiheit prägen das Selbstverständnis der neuen Marke. Ob beim Sandburgen bauen, Seifenblasen jonglieren oder Regentropfen umkurven – somewhere in between, jetzt und hier, ist jeder willkommen.

Somewhere in between – zwischen New York und Nordsee

Das erste Hotel der Marke Urban Nature liegt in St. Peter-Ording an der Nordseeküste. Die flackernden Lichter Helgolands glänzen wie die Skyline von New York in der Ferne, das ewig gleiche Rauschen des Meeres legt sich wie ein sanfter Schleier auf die müden Ohren. Die Extrovertiertheit des Seebads und die raue, in sich gekehrte Schönheit des Meeres finden an diesem Ort zusammen – unique und unconventional, vintage und chic. In insgesamt 90 Zimmern, davon 14 Suiten, erzeugt das Hotel einen abwechslungsreichen Mix aus Urban Legends und Mother Nature und vereint dabei das Beste aus beiden Welten: Die Convenience der City und die Gelassenheit der Natur. Ziel ist es, die vielfältige Community mit positiven Vibes zu feiern, die Gäste über kreativen Austausch zu Weggefährten zu machen und gleichzeitig zur Hood der Locals zu werden. Fünf Outlets, darunter ein Restaurant, zwei Bars, ein Späti-Kiosk und ein Shop mit allen Essentials sowie eine moderne Spa-Landschaft mit Saunabereich verwandeln das Hotel in eine einzige große Spielwiese. Schon mal durchs Watt gestapft? Im Sturm getanzt? Zu Halligen geschippert? Mit Urban Nature ist nichts unmöglich. It’s your choice – enjoy yourself.

Gönn‘ dir was

Im April 2022 feiert das erste Haus der Marke Eröffnung. Pünktlich dazu hat sich Urban Nature etwas ganz Besonderes einfallen lassen und den Opening Deal kreiert. Das Angebot gilt ab drei Übernachtungen und beinhaltet neben einem Frühstück von Auntie’s Breaky beziehungsweise vom Kiosk Stuff & Store ein Welcome Treatment, ein Sharing 3-Gang Menü im Restaurant Auntie Clara und die uneingeschränkte Nutzung der Creative Corners und des Self-Care-Clubs. Dazu passend gibt es eine Spa-Tasche, eine Yoga-Matte To-Go und Rent & Refill Cleanwave Waterbottles. Nicht zuletzt sind auch ein Stellplatz in der Tiefgarage sowie die Benutzung des Bike Rooms inklusive.

Der Opening Deal ist ausschließlich zwischen dem 07.04.2022 und dem 26.05.2022 buchbar und kostet ab 200 Euro pro Doppelzimmer und Nacht.

www.urban-nature.de