TAIWAN: Feiern & Entdecken

Am 28. Oktober 2023 erstrahlte die Hauptstadt von Taiwan zum 21. Mal wieder in den Farben des Regenbogens. Taiwans LGBT-Community zog unter dem Motto „Stand with Diversity“ wieder in extravaganten Kostümen durch die Straßen Taipehs.

Mehr als 176.000 Menschen nahmen dieses Jahr an der Pride in Taipeh teil, damit ist sie eine der größten Prides in Asien. Außerhalb der Pride-Saison lohnt Taipehs LGBT Szene einen Besuch. Ihren Schwerpunkt hat sie mit mehreren Bars und Clubs rund um das Red House, einem historischen Gebäude im Stadtteil Ximending. Darüber hinaus ist das Land auch ein Paradies für Schlemmer, Freunde traditioneller Kultur und Liebhaber majestätischer Gebirge.

Taipeh: Metropole der Gegensätze

Taipeh ist eine Metropole, in der Altes und Modernes nebeneinander existieren. Wo sich vor dreihundert Jahren kilometerweit Reisfelder hinzogen, erheben sich heute vollverglaste Bürohochhäuser, luxuriöse Eigentumswohnungen und moderne Warenhäuser überbreiten, von Bäumen gesäumten Boulevards. Überall in der Stadt stößt man auf zeitlose Szenen von einer der ältesten Kulturen der Welt: Gläubige, die in alten Tempeln den Beistand der Götter erbitten, große religiöse Prozessionen, die unter dem Krachen von Feuerwerkskörpern durch die Straßen ziehen. Am Abend sind die Nachtmärkte nicht nur der Treffpunkt schlechthin, sie locken auch mit leckeren Snacks und taiwanischen Spezialitäten wie z.B. Dumplings oder Bubble Tea.

Taiwan

Taiwans wilder Osten

Doch Taiwan kann mehr als Stadt: Den Kontrapunkt zu den Metropolen des Westens setzen die bis zu 4.000Meter hohen Gebirge im Osten des Landes. Hier leben unter anderem Sikahirsche und der Taiwanische Schwarzbär mit seinem charakteristischen Kragen aus weißem Fell am Hals. Auf zahlreichen Wanderwegen lässt sich der per Bus und Bahn gut erreichbare Taroko-Nationalpark in der Nähe der Stadt Hualien erkunden. Durch steile Schluchten rauschen hier Gebirgsbäche, die vom dunklen Granit fast schwarz gefärbt sind. Wasserfälle tosen in die Tiefe, hin und wieder sind auf Bergkuppen Pagoden zu erkennen. Wenige Kilometer weiter versinkt das Gebirge spektakulär im Pazifischen Ozean.

Taroko-Schlucht

Taiwan bietet Stoff für wochenlange Reisen, doch auch Transit-Reisende, die auf dem Weg nach Down Under oder zu anderen asiatischen Destination einen Stopover einlegen möchten, können in kurzer Zeit viel entdecken. Zum Beispiel bei einer kostenlosen Halbtagestour in und um Taipeh! Mehr Infos dazu unter: halfdaytour.taiwan.net.tw/

Tipp: Reisende nach Taiwan können seit dem 1. Mai an der taiwanischen NT$5.000-Glücksverlosung „The Lucky Land“ teilnehmen. Individualreisende Touristen können mit etwas Glück Pre-paid e-ticket Cards (EasyCard, iPass oder i-Cash) oder einen Hotelgutschein im Wert von NT$5.000 gewinnen. Einfach anmelden unter: 5000.taiwan.net.tw

Viele weitere Informationen über Taiwan gibt es auf taiwantourismus.de oder unter info@taiwantourismus.de

instagram.com/taiwanurlaub