THESSALONIKI: Grund zum Feiern

In der griechischen Hafenmetropole findet im Juni der EuroPride statt. Das Motto: „Erhalten – Fortschreiten – Gedeihen“.

Nach der Verabschiedung des Gesetzes zur Einführung der Ehe für alle im Februar 2024 ist Griechenland das erste mehrheitlich christlich-orthodoxe Land, das die standesamtliche Ehe zwischen Menschen des gleichen Geschlechts ermöglicht. Beste Voraussetzungen also für eine große Feier während des EuroPride, der dieses Jahr unter dem Motto „Erhalten – Fortschreiten – Gedeihen“ in Griechenlands zweitgrößter Stadt Thessaloniki stattfindet. Zwischen dem 21. und 29. Juni sind Veranstaltungen an verschiedenen Orten geplant, etwa am Stadthafen und auf dem internationalen Messegelände. Die Feierlichkeiten gipfeln in der EuroPride-Parade am letzten Tag, dem 29. Juni. Diese Parade findet im historischen Stadtzentrum rund um den Weißen Turm statt, der als Symbol für die Stärke der Community und deren Integration in die Gesellschaft in Regenbogenfarben beleuchtet wird.

www.thessalonikipride.com