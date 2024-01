TOP 6: Austin

Musik, Kultur und eine lebendige LGBTIQ*-Szene prägen die texanische Hauptstadt. Hier unsere Highlights:

× Erweitern Foto: Visit Austin Austin

Sixth Street

Sie ist das Zentrum von Austins Nachtleben und erinnert an berühmte amerikanische Ausgehmeilen wie die Bourbon Street in New Orleans, die Duval Street in Key West oder dem Broadway in Nashville. Entlang der „Dirty Sixth“ reihen sich in historischen Gebäuden etliche Live-Musik-Bars, Klubs und Restaurants. Am Wochenende wird die Sixth Street zudem für den Autoverkehr gesperrt, um den zahlreichen Nachtschwärmern genügend Platz zu geben. Wer mehr über die Geschichte der Straße und der gesamten Stadt erfahren will, sollte an dem knapp neunzig Minuten dauernden Morning Walk Austin teilnehmen, der täglich um 10 Uhr stattfindet. Zudem kann man bei Walking Tours of Texas auch Führungen zu den Themen Geister, Mörder oder Kneipen buchen. www.touratx.com

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Austin

Texas State Capitol

Das in den 1880er Jahren erbaute Parlamentsgebäude des Staates Texas ist mit seiner weithin sichtbaren Kuppel höher als das sein Pendant in Washington. Im Inneren des im italienischen Neo-Renaissance-Stil gebauten Kapitols können die Sitzungssäle von Senat und Repräsentantenhaus besichtigt werden. Architekturfans sollten sich den unter der Erde liegenden Erweiterungsbau mit seiner umgedrehten Kuppel nicht entgehen lassen. https://tspb.texas.gov/prop/tc/tc/capitol.html

× 1 von 5 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Austin × 2 von 5 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Austin × 3 von 5 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Austin × 4 von 5 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Austin × 5 von 5 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Austin Prev Next

LGBTIQ*-Szene

Die größte Dichte an queeren Lokalen findet sich im historischen Warehouse District entlang der W 4th Street, die auch von einem Regenbogenzebrastreifen überquert wird. Hier liegen Bars wie das für seine Dragshows bekannte Oilcan Harry’s, der Tanzklub Rain und der bei einem jungen Publikum beliebte Coconut Club mit seiner gerne frequentierten Dachterrasse.

× 1 von 3 Erweitern Foto: Visit Austin Austin S Congress Bridge × 2 von 3 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Austin × 3 von 3 Erweitern Foto; Visit Austin Austin Prev Next

South Congress

Das südlich des Colorado River gelegene Stadtviertel South Congress ist ein Paradies für Shopping-Fans. Entlang der S Congress Avenue finden sich zahlreiche kleine Geschäfte und Boutiquen, in den man lokale Designer, Cowboystiefel, Comics, Kunst und vieles mehr findet. Kurz nach Sonnenuntergang sollte man sich zur South Congress Bridge begeben, um das Ausschwärmen von über 1,5 Millionen Fledermäusen zu beobachten, die tagsüber unter der Brücke schlafen. Den besten Blick hat man dabei während einer Boots- oder Kajaktour. https://capitalcruises.com

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Austin

Hippie Hollow

Wer öfter in den USA unterwegs ist, weiß, welch angespanntes Verhältnis das Land zu Nacktheit hat. Offizielle FKK-Strände kann man an den Händen abzählen und wehe, wenn man es wagt, in der Sauna sein Handtuch abzulegen. Umso überraschender ist es daher, mitten in Texas einen Ort wie Hippie Hollow zu finden. Gute dreißig Minuten von der Großstadt Austin entfernt, liegt der einzige offizielle Nacktbadestrand von Texas am Ufer des Lake Travis, einem in den 1940er-Jahren geschaffenen Stausee. An einem felsigen Abhang befindlich, ist das Liegen am Strand nicht sonderlich bequem – trotzdem ist Hippie Hollow im Sommer der wohl beliebteste Gay-Beach der Region. Während des Labor-Day-Wochenendes Ende August/Anfang September feiert Austins LGBTIQ*-Community in Hippie Hollow das Ende des Sommers mit den Splash Days, einer riesigen Party, die sich abends in den Bars und Klubs der Stadt fortsetzt. www.splashdays.com

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Austin

Blanton Museum of Art

Vom Kapitol führt die breite Congress Street zum Museum für texanische Geschichte und Kultur sowie zum sehenswerten Blanton Museum of Art. Dessen Highlight ist das vom schwulen Künstler Ellsworth Kelly entworfene, an eine Kapelle erinnernde Gebäude mit dem Titel „Austin“, das auf dem Gelände des Museums steht und dessen Glasfenster in den Farben des Regenbogens leuchten. www.blantonmuseum.org

INFO

www.austintexas.org

www.traveltexas.com

ANREISE

Die niederländische Fluggesellschaft KLM fliegt mehrmals pro Woche ab vielen deutschen Flughäfen über ihr Drehkreuz Amsterdam nonstop nach Austin. Zum Einsatz kommt ein Boeing 787 Dreamliner mit Economy-, Premium Comfort und Business-Class. www.klm.com

× Erweitern Foto: hyatt.com Thompson Austin

HOTEL

Dank seiner Nähe zur Sixth Street, die für ihre Bars mit Livemusik berühmt ist und am Wochenende für den Autoverkehr gesperrt wird, ist das neu eröffnete Thompson Austin ein beliebter Hotspot für Gäste wie Einheimische. Das liegt nicht zuletzt an den beiden Restaurants: Während das Wax Myrtle’s auf der Dachterrasse mit Pool neben kühlen Cocktails vor allem einen Mix aus leichter kalifornischer und texanisch-mexikanischer Küche auftischt, serviert man in der im Erdgeschoss gelegenen Diner Bar kreative Südstaaten-Küche, deren Gerichte man auf dem Tisch im Family-Style miteinander teilt. Die modernen Zimmer des zur Hyatt-Gruppe gehörenden Lifestyle-Hotels sind ebenso großzügig bemessen wie die stylishe Lobby. www.hyatt.com