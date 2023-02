VIVA Cruises: Flussmomente

Mit ihren Premium-Flussreisen hat sich VIVA Cruises unter Kreuzfahrtfans einen Namen gemacht. Für die Saison 2023 stehen dabei sowohl beliebte als auch neue Routen auf dem Programm.

Zu den Highlights gehört dabei die Jungfernfahrt der neuen VIVA TWO, die vom 1. April von Frankfurt aus den Main flussaufwärts nach Würzburg und Volkach fährt. Von Bamberg führt die Route dann über die Donau bis nach Passau. Das jüngste Mitglied der damit neun Schiffe umfassenden Flotte verfügt über 95 Kabinen und Suiten und wird künftig unter anderem ab und bis Wien eingesetzt.

Mit der Maas, dem längsten Nebenfluss des Rheins, erweitert VIVA Cruises ab 2023 ihr umfangreiches Angebot auf Rhein, Main, Mosel, Donau, Rhône, Seine und an der Ostsee. Die neue Route wird von der VIVA TIARA befahren, die außerdem in zehn Nächten zwischen Düsseldorf und Regensburg und retour pendelt. Neben den klassischen Flussrouten erweitert VIVA Cruises die Themenangebote auf den schwimmenden Premiumhotels. Zu ihnen zählen Wellnessreisen, Citytrips nach Belgien und in die Niederlande sowie Krimi-Kreuzfahrten nach Berlin und Düsseldorf. Im Programm sind außerdem wieder zahlreiche Rhein-, Main-, Mosel-, Advents-, Weihnachts- und Silvester-Kurzreisen.

