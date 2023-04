Namaste am See: Das Gefühl grenzenloser Freiheit

– ANZEIGE –

Wer auf der Suche nach einer kleinen Auszeit von den Herausforderungen des Alltags ist, sollte nach –Österreich fahren – um genauer zu sein an den Wörthersee. Von 26. bis 28. Mai findet hier erneut das Namaste am See Yoga-Festival statt und lädt dazu ein an den schönsten Plätzen entlang des Ufers Kraft zu tanken.

× Erweitern Foto: Daniel Gollner / Wörthersee Tourismus Namaste am See

Egal ob bei Anreise mit der Bahn oder dem Auto, schon beim Aussteigen weht einem die herrliche Seeluft um die Nase. Der südlichste See Kärntens und einer der wärmsten Alpenseen verspricht entspannte Tage mit sommerlichem Flair. Es ist ein Gefühl von grenzenloser Freiheit und darum geht es auch beim diesjährigen europaweit angesehenen Yoga-Festival Namaste am See, bei dem Yogis und Yoginis mit den weltbesten Yoga-Lehrer/innen der Szene praktizieren.

Von und mit den Besten lernen

Das Line-up ist hochkarätig: Marcel Clementi, Sara Ticha, Mathieu Boldron, Hie Kim, Marc Holzman, Jelena Lieberberg (Kickass Yoga), Maria Abel, Katchie Ananda, Alexia Dasha Damini (Yogalexia), Maria Jamnik und Anna Posch

Internationale und nationale Yoga-Stars mit den besten Ausbildungen haben es sich zur Lebensaufgabe gemacht Yoga zu unterrichten und ihr Können weiterzugeben. Sie reisen von Amerika, Frankreich und Deutschland an den Wörthersee und mit im Gepäck haben sie eine Vielzahl an praktischen Übungen, essentiellem Wissen und Humor.

Ein Programm zur freien Entfaltung

Das abwechslungsreiche Programm mit verschiedenen Flows, Workshops und Meditationen richtet sich an Anfänger gleichermaßen wie an Profis.

Neu in diesem Jahr wird es am Samstag, den 27. Mai ein Liegekonzert von Untraditional geben. Einfach die Augen schließen und sich dem Klang der Musik hingeben – im Liegen erfährt das Publikum eine noch nie dagewesene Sound-Landschaft und einen Zustand innerer Stille und völliger Freiheit. Wer schon immer etwas tiefer in die magische Kunst des Räucherns eintauchen wollte, findet auf dem Festivalgelände eine Erlebnisstation, bei der verschiedenste Räucher-Arten und -Rituale vorgestellt sowie Tipps für die eigene Umsetzung gegeben werden.

× Erweitern Foto: woerthersee.com Namaste am See

Für einen kraftvollen Start in den Tag sorgt die Morgenmeditation auf dem Pyramidenkogel, Europas höchstem Holz-Aussichtsturm. Mit herrlichem Blick über die Region Wörthersee-Rosental und Sonnenlicht als natürlichen Wachmacher im Gesicht lässt sich jeder Stress abschütteln.

Rana’s Restaurant verwöhnt mit indischem Buffet nicht nur Körper, sondern auch Seele. Die indische Küche zählt zu den gesündesten der Welt und kombiniert mit Yoga ist es eines der besten Dinge, die man für sein Wohlbefinden tun kann.

Mehr Infos und Tickets unter: www.woerthersee.com und www.yoga.woerthersee.com