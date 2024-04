WEST HOLLYWOOD: Kylie kommt zum Pride!

Zum 40. Jubiläum des Prides in West Hollywood haben die Veranstalter des dazugehörigen OUTLOUD Festivals eine ganz besondere Gratulantin eingeladen: Mit Kylie Minogue ist für eine poppige Untermalung der 40 Tagen dauernden Pride-Feierlichkeiten gesorgt.

40 Days of Pride - unter diesem Motto feiert die am Fuße der Hollywood Hills gelegene Stadt West Hollywood das 40. Jubiläum ihres Prides. Die Feierlichkeiten beginnen mit dem Harvey Milk Day und einem Dragqueen-Wettbewerb am 22. Mai und enden am 30. Juni 2024. Höhepunkt ist dabei das Wochenende vom 31. Mai bis 2. Juni - dann findet im Herzen des Rainbow Districts entlang des Santa Monica Boulevards ein großes Straßenfest, die jährliche Parade sowie das im West Hollywood Park stattfindende Musikfestival OUTLOUD statt.

× Erweitern Kylie

Musik für alle

Nach einem furiosen Auftritt von Musiklegende Grace Jones im Vorjahr haben die Veranstalter von OUTLOUD den australischen Superstar Kylie Minogue als Headline des Festivals gewinnen können. Neben der Pop-Ikone werden unter anderen Stars wie Sophie Ellis-Bextor, Doechii, Ashnikko, Noah Cypress und Dragqueen Trixie Mattel auftreten.

Parade am 2. Juni

Dank ihrer zahlreichen queeren Bars und Klubs gilt West Hollywood als Zentrum der LGBTIQ*-Szene von Los Angeles. Während des Pride-Wochenendes kommen zehntausende Besucherinnen und Besuchern, um auf dem für den Verkehr gesperrten Santa Monica Boulevard zu feiern und die Parade am 2. Juni zu sehen (hier unser Fotos aus 2023).

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl West Hollywood Pride

Zu den weiteren Veranstaltungen des Wochenendes zählen das Women’s Freedom Festival, ein Dyke March und das WeHo Pride Arts Festival, das in diesem Jahr vom 14. bis 16. Juni stattfindet. Darüber hinaus gibt es zwischen dem 22. Mai und 30. Juni zahlreiche Community Events in West Hollywood und der Region.

INFO

www.visitwesthollywood.com/lgbtq/

www.weareoutloud.com

www.wehopride.com

ANREISE

Condor fliegt täglich ab Frankfurt nonstop nach Los Angeles. Geflogen wird mit einem Airbus A330-900NEO der neuesten Generation mit Business, Premium Economy und Economy Class. www.condor.com

HOTELS

Dank seiner übersichtlichen Größe befinden sich viele Hotels in West Hollywood in Laufnähe zum Santa Monica Boulevard. Eine Übersicht gibt es unter www.visitwesthollywood.com/hotels/