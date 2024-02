WIEN: Gewinne 2 Nächte im extravaganten Hotel MOTTO

Es gilt das schönste Freudenaus der Stadt: das Boutique Hotel MOTTO ist verträumt, elegant, sexy, extravagant und open-minded. Wir verlosen 2 Nächte in einem CHIC Superior Zimmer.

Queere Sportfans sollten Wien für dieses Jahr auf ihrer Agenda haben. Vom 17. bis 20. Juli finden in der Donaumetrople die EuroGames statt - Europas größtes LGBTIQ*-Sportevent des Jahres. Dass es in Wien nicht nur bieder und geleckt zugeht, beweist das vom dortigen Szenegastronom Bernd Schlacher eröffnete Hotel MOTTO.

Place to be

Das Boutique Hotel ist verträumt, elegant, sexy, extravagant und open-minded. Oder, wie das MOTTO selbst von sich sagt: „Something wonderful and extraordinary“. Im Herzen der Stadt, mitten auf der Mariahilfer Straße, liegt es in einem hippen Viertel – umgeben von den angesagtesten Bars, Shops sowie den beliebtesten Gay-Bars. Aber: Wozu rausgehen? Das Hotel MOTTO ist selbst der „place to be“. Es verbindet das Paris der 20er mit dem einzigartigen Wiener Schmäh und skandinavischer Gemütlichkeit. 91 Zimmer & Suiten, eine Eventfläche mit gesamt 140m², ein kleines Spa mit Sauna und Fitnessbereich, eine hauseigenen Bio-Bäckerei – und natürlich der Hot Spot der WienerInnen und seiner Gäste: das Roof Top Restaurant & Bar „Chez Bernard“ mit seiner bezaubernden Dachterrasse, die in den sonnigen Monaten Ausblick auf die Schönheiten der Stadt bietet. Da heißt es: „Voulez-vous whatever?“ Ihr bekommt es im MOTTO.

Beantworte einfach die folgende Frage bis zum 30. April: Welches sportliche LGBTIQ*-Event findet im Juli in Wien statt?

