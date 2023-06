Der klassische Zigarrenschneider: Auswahl und Verwendung von Cuttern und Bohrern

Die Tradition des Zigarrenrauchens ist in eine Menge Rituale eingebettet, die einfach zum Prozedere dazugehören, aber auch deutlich zur Verbesserung des Raucherlebnisses beitragen. Zwei der wichtigsten Geräte in diesem Prozess sind der Zigarrenschneider und der Zigarrenbohrer. Beide haben dieselbe Aufgabe, erledigen diese allerdings auf unterschiedliche Art und Weise. Sie spielen außerdem eine entscheidende Rolle bei der Vorbereitung der Zigarre zum Rauchen.

Zigarrenschneider und ihre Vielfalt

× Erweitern Foto: Yohan Cho / Unsplash / CC0 Foto: Yohan Cho auf Unsplash

Klassische Zigarrenschneider sind essenzielle Werkzeuge, die dazu dienen, das geschlossene Ende der Zigarre – den „Kopf“ – zu schneiden und so den Luftstrom beim Rauchen zu ermöglichen. Der klassische Zigarrenschneider kommt in verschiedenen Formen und Materialien, von einfachen Kunststoffmodellen hin zu ausgefeilteren Metallversionen. Zu den beliebtesten Varianten zählen die Modelle von Angelo, die in einer Menge unterschiedlicher Ausführungen erhältlich sind.Einer der Faktoren, die bei der Auswahl eines Zigarrenschneiders berücksichtigt werden sollten, ist das Ringmaß, das die Größe der Zigarre angibt, die der Schneider schneiden kann. So bietet Angelo Abschneider in verschiedenen Ringmaßen an, vom Ring 50 bis zum Ring 63 für diejenigen, die besonders große Zigarren bevorzugen.Die Klingentypen sind ein weiterer entscheidender Aspekt. Einige Schneider, wie die Angelo Modelle mit Doppelklinge, bieten zwei Klingen für einen sauberen, gleichmäßigen Schnitt und sind unterwegs besonders praktisch. Sie sind besonders hilfreich, wenn man ein präzises und sauberes Schneiden bevorzugt. Besonders schnell und elegant erfolgt der Schnitt, wenn er mittels eines Tisch-Abschneiders durchgeführt wird. Wer in seinem Haus einen speziellen Ort für den Rauchgenuss eingerichtet hat oder öfter Freunde zum gemeinsamen Sinnieren und Rauchen einlädt, der sollte über die Anschaffung eines solchen hochwertigen Anschneiders nachdenken.

Vom preiswerten Plastik bis zum edlen und beständigen Metall

Zigarrenschneider kommen in einer Vielzahl von Materialien, was sich in ihrer Preisgestaltung und Haltbarkeit deutlich widerspiegelt. Einsteigermodelle sind oft aus Kunststoff und bieten eine einfache, aber effektive Methode, um Zigarren zu schneiden. Gerade Einsteiger oder gelegentliche Zigarrenraucher sind damit gut bedient. Der Hersteller Angelo bietet solche preiswerten Abschneider in verschiedenen Ausführungen und Farben an. Der niedrige Anschaffungspreis sagt allerdings wenig über die Qualität aus, diese ist tatsächlich auch bei den günstigen Modellen mehr als ausreichend.Auf der anderen Seite der Preisskala findet der regelmäßige Zigarren-Genießer Modelle aus Metall. Diese Abschneider bieten eine höhere Haltbarkeit, außerdem sind sie oftmals wahre Prestige- und Vorzeigeobjekte, die den eleganten Charakter der Zigarre unterstreichen. Angelo bietet beispielsweise einen Abschneider aus kupferfarbenem Metall an, der sowohl robust als auch ästhetisch ansprechend ist und beim Rauchen in der gemeinsamen Runde den gewünschten Eindruck hinterlässt.

× Erweitern Foto: Mohd Jon Ramlan / unsplash.com / CC0 Foto: Mohd Jon Ramlan auf Unsplash

Zigarrenbohrer und ihre Funktion

Neben dem klassischen Zigarrenschneider gibt es auch den Zigarrenbohrer, ein Gerät, das dazu dient, ein Loch in das geschlossene Ende der Zigarre zu bohren, anstatt es abzuschneiden. Es ist eine andere Methode, die ein anderes Raucherlebnis bietet, da es den Rauch durch ein kleineres Loch lenkt und so das Geschmacksprofil der Zigarre verändert. Nicht alle Zigarren eignen sich für den Zigarrenbohrer.Die Wahl zwischen einem Zigarrenschneider und einem Zigarrenbohrer hängt letztlich von der persönlichen Vorliebe ab. Manche Raucher bevorzugen den sauberen Schnitt eines Schneiders, während andere das konzentrierte Aroma schätzen, das ein Bohrer liefert. Es ist ein Teil des Rituals und der Tradition des Zigarrenrauchens, das richtige Werkzeug für das perfekte Raucherlebnis zu finden.