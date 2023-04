Endlich rauchfrei: Tipps zum Umstieg auf die E-Zigarette!

× Erweitern Foto: Master1305 / freepik.com Foto: Bild von master1305 auf Freepik

E-Zigaretten ermöglichen es vielen langjährigen Rauchern endlich von der gewöhnlichen Tabakzigarette loszukommen. Das Dampfen ist demnach viel mehr als ein bloßes Lifestyle-Produkt, sondern hat sich in den letzten Jahren in vielen Bereichen deutlich weiterentwickelt und mit bietet mit einem umfassenden Angebot eine echte Alternative zum herkömmlichen Rauchen. Das Dampfen einer E-Zigarette hält dabei eine Menge aromatische Highlights und technische Kniffe bereit, welche es ermöglichen den Nikotinkonsum Schritt für Schritt zu reduzieren. Doch, wer den Umstieg auf die E- Zigarette plant, hat oftmals einige offene Fragen. Ein paar praktische Tipps, um den Umstieg auf Dampfen statt Rauchen problemlos zu meistern.

Fast 17 Millionen Menschen in Deutschland greifen täglich zur Zigarette – die Tendenz geht weiter nach unten. Immer mehr klassische Raucher sind auf ein Dampfgerät umgestiegen, so dass die Zahl der Dampfer in Deutschland fast auf drei Millionen beziffert wird. Die rauchfreie Alternative der E-Zigarette bringt eine Menge Vorteile mit sich. Denn während sich viele Raucher schon an das Kratzen im Hals oder einen unangenehmen Geruch gewöhnt haben, gelingt es bei Dampfen vollkommen geruchsfrei ein ähnliches Rauchgefühl zu erzeugen. Der Umstieg auf die E-Zigarette hat viele Menschen vom Rauchen entwöhnt und damit die psychische und physische Sucht überwunden. Grund hierfür ist Nikotin in den Liquids, den Verdampferflüssigkeiten. Im Folgenden klären wir Sie über die wichtigsten Dinge beim Einstieg in das Dampferlebnis auf. Auf diese Weise gelingt es den Wechsel auf ein Dampfgerät ganz nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten.

Auf die richtige E-Zigarette setzen

Es gibt mittlerweile eine große Auswahl an E-Zigaretten, so dass Einsteiger die Qual der Wahl haben. Voll im Trend sind dabei sogenannte Vapes, die eine moderne Optik und circa 600 Züge bieten. Die E-Zigaretten eignen sich besonders gut für Anfänger, da sie ganz ohne einen Knopf genutzt werden können. Durch einen automatischen Akkuträger und einen Sensor erkennt das Gerät, wenn an der E-Zigarette gezogen wird, so dass die Heizspiralen eingeschaltet werden. Besonders beliebt sind bei den modernen Vapes die vielen Aromen. So gelingt es das Dampfen mit einem aromatischen Genuss zu verbinden, der für ein ganz besonders Rauchgefühl sorgt. Auch bei höherem Zigarettenkonsum gelingt es problemlos den Umstieg auf ein solches Gerät zu schaffen. Die Leistungsstärke ist ausreichend, um problemlos über mehrere Tage die E-Zigarette zu dampfen. Nach dem Gebrauch kann der Vape ganz einfach über den Hausmüll entsorgt werden.

Die Nikotinstärke richtig einstellen

Das Dampfen ist laut mehrerer wissenschaftlicher Studien deutlich weniger gesundheitsschädlich als das herkömmliche Rauchen. So sind Dampfer weniger krank im

Das Dampfen ist laut mehrerer wissenschaftlicher Studien deutlich weniger gesundheitsschädlich als das herkömmliche Rauchen. Der Umstieg auf eine E- Zigarette kann einen wesentlichen Anteil für mehr Vitalität im Alltag haben. Doch kommt es dabei gerade für Anfänger auf die richtige Nikotinstärke an, damit der Umstieg auf eine elektrische Zigarette wirklich gelingt. Demnach sollten gewöhnliche Raucher ein Liquid mit einer Nikotinstärke von mindestens 12 mg/ml Nikotin wählen. Denn nur so kann sich der Körper langsam eine niedrigere Nikotinzufuhr gewöhnen.