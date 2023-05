5 einfache Tipps für die Verwendung von Trockenkräuter-Vaporizern

Egal, ob du ein erfahrener Vaporizer-Nutzer bist oder noch Einsteiger, wir haben ein paar hilfreiche Tipps für dich, wie du das Beste aus deinem Trockenkräuter-Vaporizer herausholst.

1. Die Wahl der richtigen Kräuter

Für ein optimales Dampferlebnis ist die Wahl frischer, hochwertiger und gut getrockneter Kräuter ausschlaggebend. Achte darauf, dass du nur Kräuter verwendest, die auch für den Vaporizer geeignet sind. Für den Tiny Might sind beispielsweise trockene Kräuter und Konzentrate geeignet. Vermeide feuchte oder klumpige Kräuter. Diese können nicht gleichmäßig verdampfen und sind deshalb nicht zielführend.

Foto: Nisonco PR and SEO / unsplash.com

Hier ein paar Tipps zur Wahl der richtigen Trockenkräuter:

Qualität der Kräuter: Die Kräuter sollten hochwertig sein und von vertrauenswürdigen Quellen stammen. Zudem sollten sie frisch und gut getrocknet sein. Bio-zertifizierte Kräuter sind gut, wenn du sichergehen willst, dass sie frei von Pestiziden oder anderen chemischen Verunreinigungen sind.

Kräuter mit hoher Potenz: Willst du mit deinen Kräutern eine gewisse Wirkung erzielen, ist eine höhere Potenz von Vorteil. Manche Sorten von Cannabis enthalten beispielsweise höhere Mengen an THC oder CBD als andere. Stelle aber auch sicher, dass du nicht gegen die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Heimatland verstößt.

Aroma und Geschmack: Jede Kräutersorte hat ein einzigartiges Aroma. Um herauszufinden, welche dir am besten gefallen, solltest du ruhig etwas experimentieren.

Wirkungsprofile beachten: Unterschiedliche Kräuter haben auch unterschiedliche Wirkungsprofile. Informiere dich deswegen über die Wirkung der jeweiligen Kräuter, um diejenigen zu finden, die am besten zu deinen Bedürfnissen passen. Die Heilkraft von Hanf wird beispielsweise schon seit vielen Jahrhunderten genutzt und erstreckt sich über viele Bereiche.

Kräuter auch mal mischen: Eine weitere Möglichkeit, mehr Abwechslung ins Dampferlebnis zu bringen, ist verschiedene Kräuter zu mischen. So erzielst du immer wieder individuelle Geschmacks- und Wirkungserlebnisse.

Ratschläge von Experten beachten: Wenn du dir unsicher bist, welche Kräuter für deinen Vaporizer geeignet sind, kannst du dich auch an Experten wenden. Richtige Ansprechpartner sind hier zum Beispiel Aromatherapeuten, Kräuterkunde oder qualifizierte Verkäufer für Trockenkräuter.

2. Kräuter richtig mahlen

Fein gemahlene Kräuter ermöglichen eine bessere Hitzeverteilung und eine effizientere Verdampfung. Verwende deswegen einen guten Grinder, um deine Kräuter gleichmäßig zu zerkleinern. Den Grinder solltest du dann regelmäßig reinigen. Sonst können sich Kräuterreste darin ansammeln und den Geschmack der nächsten Mahlung beeinträchtigen. Mit einer Bürste oder einem Zahnstocher lassen sich Rückstände leicht entfernen.

Achte aber auch darauf, sie nicht zu fein zu mahlen, denn dann kann die Luftzirkulation im Vaporizer beeinträchtigt werden. Die ideale Konsistenz liegt in der Regel zwischen grobem Pulver und zu groben Stücken.

× Erweitern Foto: Katherine Hanlon / unsplash.com Seit Jahrtausenden ein wichtiges Werkzeug: ein Stößel.

Mahle auch nicht zu viele Kräuter auf einmal. Am besten solltest du nur die Menge an Kräutern mahlen, die du für eine einzelne Vaping-Sitzung benötigst. Hast du doch mal etwas übrig, solltest du das gemahlene Produkt in einem luftdichten Behälter aufbewahren, um die Frische zu erhalten.

Wichtig ist auch, dass du vor dem Mahlen Stängel und Samen entfernst. Diese Teile tragen normalerweise nicht zur Aromen- und Wirstoffextraktion bei. Stattdessen können sie den Geschmack beeinträchtigen.

3. Mit verschiedenen Temperatureinstellungen experimentieren

Trockenkräuter-Vaporizer bieten oft die Gelegenheit, Temperaturen individuell anzupassen. Unterschiedliche Wirkstoffe in den Kräutern verdampfen oft bei verschiedenen Temperaturen. So kommt es auch zu diversen Geschmacks- und Wirkungsergebnissen.

Es bietet sich also an, mit verschiedenen Temperatureinstellungen zu experimentieren. So wirst du am besten deinen persönlichen Vorlieben gericht und erzielst das gewünschte Dampferlebnis

4. Vaporizer richtig befüllen

Lies zunächst die Anleitung deines Vaporizers sorgfältig durch, um beim Füllvorgang keine Fehler zu machen. Vermeide eine Überfüllung oder eine lose Befüllung der Kräuterkammer. Eine gleichmäßige Verteilung der Kräuter gewährleistet eine effiziente Verdampfung. Drücke die Kräuter leicht an, um eine gute Kontaktfläche mit der Heizkammer zu gewährleisten. Achte aber gleichzeitig darauf, sie nicht zu fest zu befüllen.

5. Mit niedrigeren Temperaturen beginnen

Wenn du eine neue Sorte Kräuter oder einen neuen Vaporizer verwendest, solltest du zunächst mit einer niedrigeren Temperatur starten. Dann kannst du dich nach und nach weiter nach oben arbeiten. Eine niedrigere Temperatur ermöglicht es, die subtilen Aromen der Kräuter besser zu schmecken und ein milderes Dampferlebnis zu haben. Wenn du eine stärkere Wirkung erzielen möchtest, kannst du die Temperatur später erhöhen.

× Erweitern Foto: Nisonco PR and SEO / unsplash.com Ein Trockenkräuter-Vaporizer im Remote-Job entspannt

Es ist aber auch wichtig, die verschiedenen Wirkstoffe zu verstehen. So verdampfen THC, CBD und andere Cannabinoide beispielsweise bei unterschiedlichen Temperaturen. Besonders dann, wenn du ein bestimmtes Wirkstoffprofil wünschst, solltest du dich mit den spezifischen Temperaturen auskennen, bei denen die Wirkstoffe verdampfen.

Hier kommt es auch auf das Material des Vaporizers an. Sind sie mit Keramik- oder Glaskammer ausgestattet, kann man mit höheren Temperaturen dampfen, da diese Materialien eine höhere Wärmespeicherung haben. Bei Metallkammern sollte man niedrigere Temperaturen verwenden.