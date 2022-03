Smartphone - Spartipps für den ständigen Begleiter

In unserem Alltag sind wir andauernd von unserem Smartphone umgeben. So versteht es sich von selbst, dass wir Wert auf eine hohe Qualität legen. Doch auf unterschiedliche Weisen kann unser Handy sogleich mit hohen Kosten verbunden sein. Wie wir am besten damit umgehen und welche Spartipps sich leicht in die Tat umsetzen lassen, sehen wir uns in diesem Artikel an.

Gebrauchte Geräte kaufen

Zunächst ist es der Kauf des Geräts an sich, der uns vor eine

Foto: Unsplash/ CC0/ Omid Armin

Herausforderung stellt. Denn die Top Modelle schlagen inzwischen mit vierstelligen Summen zu Buche, die sich nicht jeder leisten kann und will. Aus dem Grund lohnt es sich, gebrauchte Smartphones als Alternative in Betracht zu ziehen.Schon nach einem Jahr Nutzung sinkt der Preis des typischen Smartphones deutlich. In vielen Fällen ist eine Ersparnis im Umfang von etwa 40 Prozent zu erzielen. Darin liegt die Möglichkeit, ein noch besseres Verhältnis von Preis und Leistung beim Kauf zu schaffen. Ein Grund mehr, sich von den neuen Smartphones zu verabschieden und eher diese Angebote in Betracht zu ziehen.

Aktuelle Tarife vergleichen

Es ist aber nicht nur der Kauf, der uns mit Kosten konfrontiert. Gleiches gilt natürlich für die anschließende Nutzung des Geräts. In diesem Kontext bietet es sich an, die vorhandenen Tarife genau zu vergleichen. Denn die Preise der Provider unterscheiden sich mitunter stark voneinander.Zugleich fällt es Laien immer schwerer, noch den Überblick über den Markt zu behalten. Es würde enorm viel Zeit in Anspruch nehmen, all die verfügbaren Optionen selbst zu bewerten. Der Tarifvergleich bei Handyverträgen ist also von zentraler Bedeutung. Auf diese Weise gelingt es uns in wenigen Minuten, eine Flatrate nach unseren Vorstellungen zu finden.

× Erweitern Foto: unsplash/ CC0/ Austin Distel

Nutzungsumfang prüfen

Wie umfassend sollte unser Tarif am Ende des Tages sein? Viele Verbraucher laufen auf der einen Seite Gefahr, zu umfassende Leistungen zu buchen. So kann es vorkommen, dass sie für Dienste bezahlen, die sie in den meisten Monaten gar nicht abrufen. Wer eine zu knappe Flatrate bucht und an der falschen Stelle sparen will, dem reichen womöglich die damit verbundenen mobilen Daten in einem normalen Monat nicht aus.Experten raten aus dem Grund, sich einen Monat lang Gedanken zum eigenen Nutzungsverhalten zu machen. Ein kurzer Blick in die Einstellungen hilft dabei, die benötigten Leistungen genauer beziffern zu können. Im Anschluss sind wir dazu in der Lage, einen Tarif zu buchen, der genau zu unserem Profil passt. Das Verhältnis von Preis und Leistung kann sich unter dieser Voraussetzung nur bessern.

Vorsicht bei Finanzierungsmodellen

Seit Jahren bietet sich uns die Möglichkeit, unser Smartphone günstig zu finanzieren. Niemand ist mehr dazu gezwungen, den hohen Kaufpreis aus der eigenen Tasche zu bezahlen. Zum einen steht der Kauf auf Raten bei den meisten Herstellern zur Verfügung. Die hohe Kaufsumme teilt sich auf diese Art in handliche Teilbeträge auf.Zum anderen bieten uns einige Tarife die Chance, ein auf den ersten Blick kostenloses Smartphone zu erhalten. Hier ist in jedem Fall zu prüfen, ob wir es tatsächlich mit einer realistischen Ersparnis zu tun haben. Denn nicht immer sind diese Offerten für Verbraucher so günstig wie sie scheinen.