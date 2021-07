China zensiert queere Gruppen bei WeChat

In China sind mehrere Online-Konten von LGBTIQ*-Aktivismusgruppen bei der beliebten App WeChat blockiert worden. Auf den Seiten von Gruppen wie „Gay Pride" der Technischen Universität von Huazong oder „ColorsWorld" der Universität von Peking waren am Mittwoch alle Beiträge verschwunden. Stattdessen stand dort der Hinweis: „Alle Inhalte wurden blockiert und die Nutzung des Kontos wurde gestoppt“.

× Erweitern Ist in China mehr als nur das Pendant zu WhatsApp: WeChat erlaubt Drittanbieter-Apps und hat sich zur führenden mobilen E-Commerce-Plattform zum Shoppen und Bezahlen entwickelt

Demnach sollen die Gruppen gegen nicht näher genannte Vorschriften in den Online-Netzwerken verstoßen haben. In der kurzen Mitteilung hieß es weiter, dass WeChat „relevante Beschwerden“ über die Seiten erhalten habe. Die Konto-Namen der Gruppen wurden in „Unbenannter Account“ umgeändert. Auch die feministische Studentengruppe „Zhihe Society“ der Fudan-Universität in Shanghai erklärte am Mittwoch, dass ihr offizielles WeChat-Konto gelöscht worden sei. Die Organisation dazu:

„Es ist sehr klar, dass es keine Möglichkeit gibt, dass Zhihes ursprüngliches Konto kurzfristig wiederbelebt werden kann.“

Der Schritt sorgte im Netz für Empörung – zahlreiche Nutzer riefen zu Online-Protesten auf. Mehrere WeChat Nutzer forderten andere auf, ihre Accounts in Solidarität mit den LGBTIQ*-Gruppen in „Unbenannter Account" umzubenennen. Auch mehrere der Protestaufrufe verschwanden jedoch wenig später von der Plattform.

Chinesische Online-Netzwerke zensieren häufig Inhalte, die als politisch sensibel oder unangemessen erachtet werden. Auch in der Vergangenheit waren bereits LGBTIQ*-bezogene Inhalte auf Video-Streaming-Apps und in ausländischen Filmen zensiert worden. Obwohl China Homosexualität im Jahr 1997 entkriminalisiert hat, ist die gleichgeschlechtliche Ehe illegal und Themen rund um LGBTIQ*-Gruppen gelten als heikel. *AFP