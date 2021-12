Endlich: Chile mit #Ehefüralle!

×

Luftaufnahme des Präsidentenpalastes La Moneda, der am 7. Dezember 2021 in Santiago nach der Verabschiedung eines Gesetzes zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Chile beleuchtet wurde. Der chilenische Kongress hat am Dienstag einem lang erwarteten Gesetz zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe zugestimmt nur eine Handvoll Länder im mehrheitlich katholischen Lateinamerika mit ähnlichen Gesetzen. Die Maßnahme wird von Präsident Sebastian Pinera unterstützt, der sie unterzeichnen muss, und wird auch verheirateten gleichgeschlechtlichen Paaren die Adoption von Kindern ermöglichen.