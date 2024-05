Krebsdiagnose: neuer Test für mehr inklusive Medizin

× Erweitern Foto: Freepik Ärztin und Patient

Das britische National Institute for Health and Care Excellence (NICE) hat die Anwendung des Oncotype DX® Brustkrebs-Rezidivtests von Exact Sciences erweitert. Dieser Genexpressionstest wird jetzt zur genaueren Steuerung der Chemotherapie bei postmenopausalen Frauen mit hormonrezeptorpositivem, HER2-negativem Brustkrebs empfohlen. Erstmals werden auch männliche, trans*, non-binary und intersex Brustkrebspatienten in die Empfehlungen einbezogen, abhängig von ihrem hormonellen Profil.

Die Erweiterung des Tests auf trans* und inter* Personen ist ein entscheidender Fortschritt für eine gerechte medizinische Versorgung. Medizinische Tests und Behandlungen, die traditionell nicht auf die Bedürfnisse dieser Gruppen abgestimmt waren, werden durch solche Entwicklungen zunehmend inklusiver.

Der Oncotype DX-Test ermöglicht es Ärzten, die Notwendigkeit und den Nutzen einer Chemotherapie genauer zu bewerten. Der Test analysiert die Genexpression im Tumor und hilft vorherzusagen, bei welchen Patienten Chemotherapie wahrscheinlich unwirksam wäre.