Griechenland vor Homo-Ehe?

Der Gesetzentwurf zur Zulassung der gleichgeschlechtlichen Ehe, der in Griechenland eine heftige Debatte auslöste, wurde im Parlament eingereicht, wo er innerhalb von zwei Wochen den Abgeordneten zur Abstimmung vorgelegt werden soll.

Der Entwurf mit dem Titel „Gleichstellung bei der Zivilehe“, der die Änderung der familienrechtlichen Artikel über die Ehe im Zivilgesetzbuch vorsieht, soll in den Parlamentsausschüssen diskutiert werden, bevor die Abstimmung in der Versammlung voraussichtlich am 14. und 15. Februar stattfinden wird. Ziel des Entwurfs sei,

„den Grundsatz der Gleichheit durch die Ausweitung der Möglichkeit der Eheschließung auf Personen des gleichen Geschlechts zu gewährleisten und den Schutz vor Diskriminierung im Rahmen der nationalen Strategie für die Gleichstellung von LGBT zu stärken“,

zitierte die griechische Nachrichtenagentur ANA aus dem Einleitungsbericht.

Legalisierung an der mächtigen griechisch-orthodoxen Kirche vorbei?

Der konservative Premierminister Kyriakos Mitsotakis hatte Anfang Januar angekündigt, dass der Gesetzentwurf trotz des Widerstands der Kirche und einiger Abgeordneter seiner rechtsgerichteten Partei Neue Demokratie bis Mitte Februar im Parlament behandelt werden soll (männer* berichtete). „Wir werden uns die Meinungen der Kirche anhören, aber der Staat erlässt Gesetze, er legitimiert nicht mit der Kirche“, betonte Mitsotakis.

Die griechisch-orthodoxe Kirche, die nicht vom Staat getrennt und in der griechischen Gesellschaft sehr einflussreich ist, hatte wiederum mehrfach erklärt, „völlig gegen“ den Entwurf zu sein, der auch ein Adoptionsrecht für homosexuelle Paare vorsieht (männer* berichtete).

× Erweitern Foto: Nick Paleologos / SOOC / SOOC via AFP Premierminister Kyriakos Mitsotakis im griechischen Parlament (Dezember 2023).

Griechische LGBTIQ*-Community kritisiert Entwurf

Griechenland hatte 2015 den Zivilpakt für gleichgeschlechtliche Paare legalisiert, aber bei gleichgeschlechtlichen Paaren mit Kindern hat nur der biologische Elternteil Rechte an den Kindern, was in der griechischen LGBTIQ*-Community heftig kritisiert wurde.

Wenngleich die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe im Grundsatz begrüßt wird, gibt es gegen den aktuellen Entwurf Proteste seitens der Community. Der Grund: Während alleinstehende Frauen und heterosexuelle Paare in Griechenland eine Leihmutter in Anspruch nehmen dürfen, soll dieses Recht gleichgeschlechtlichen Paaren dem neuen Entwurf zufolge weiterhin verwehrt bleiben.