Gay Games „schmutzig“ und „schändlich“?

Ein Abgeordneter der Sonderverwaltungszone Hongkong fordert, die Gay Games 2022 in Hongkong zu boykottieren. Junius Ho, Mitglied des Legislativrats und Anhänger der Politik der Volksrepublik China, brandmarkte die Sportveranstaltung als „schändlich“ und „entwürdigend“.

Das erste Mal seit der Gründung der Gay Games 1982 wird ein asiatisches Land die Gay Games ausrichten. Über 12.000 Teilnehmende und bis zu 75.000 Zuschauer*innen aus aller Welt werden in Hongkong im November 2022 erwartet, die Stadt rechnet mit einem Umsatz von 1 Milliarde Hong Kong Dollar (HKD), umgerechnet rund 108 Millionen Euro.

Für den Abgeordneten Junius Ho ist diese Milliarde „schmutziges Geld“. Ho, der sich dem Pro-Peking-Lager zugehörig fühlt, bezeichnete die Gay Games kürzlich als „schändlich“ und forderte, das „entwürdigende“ Sportereignis zu boykottieren. Man solle den Organisatoren der Gay Games keine Austragungsorte vermieten und auf gar keinen Fall sollen die Gay Games staatlich gefördert werden, forderte Ho laut Hong Kong Free Press.

× Erweitern Foto: Miguel Candela / Anadolu Agency via AFP Junius Ho

Er respektiere „die sexuelle Orientierung“, so Ho, aber es sei „eine Sache, was Sie in Ihrem eigenen Zimmer tun, aber wenn Sie ausgehen und es in der Öffentlichkeit tun, ist es eine Schande“.

„Der Punkt ist einfach, die Beamten sollten sich nicht einmischen, wenn die Zivilgesellschaft das tun will, ist es ihre Sache, [von der Regierung] ist es falsch, Geld in diese Sache zu stecken, und ich möchte nicht diese Art von schmutzigem Geld verdienen, egal, ob wir damit 1 Milliarde HKD verdienen.“

Unterstützung kommt von der Hongkonger Bevölkerung ...

Darüber hinaus behauptete Junius Ho, die Hongkonger Bevölkerung stünde der gleichgeschlechtlichen Ehe ablehnend gegenüber. Doch laut einer Umfrage aus dem letzten Jahr ist die Zustimmung für LGBTIQ*-Rechte unter der Hongkonger Bevölkerung so groß ist wie lange nicht (wir berichteten). 60 Prozent der Teilnehmenden gaben damals an, einem besseren Rechtsschutz gegen Diskriminierung für Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung zuzustimmen. Unter der jüngeren Generation war der Prozentsatz sogar noch höher: 80 Prozent der Hongkonger*innen zwischen 18 und 34 Jahren sagten, den Schutz vor Diskriminierung und die Ehe für alle zu unterstützen.

Auch LGBTIQ*-Aktivist und Organisator der Hong Kong Pride Parade Wylie Yeo betont: „Die Zivilgesellschaft ist wirklich unterstützend, die Bürger unterstützen LGBT wirklich“, sagte er gegenüber Hong Kong Free Press. „Wir hatten noch nie so viele Unternehmen, die den Pride Month unterstützen wie in diesem Jahr ... nur die Leute im Legislativrat haben keinen Bezug dazu ... sie sind diejenigen, die Hongkong spalten.“

„Was Hongkong mehr denn je braucht, ist Einheit und Vielfalt und genau das steht im Mittelpunkt unseres Handelns.“

... und von Staatschefin Carrie Lam

Hongkongs Staatschefin Carrie Lam ist ähnlicher Meinung. In einer Pressekonferenz am 15. Juni bekräftigte Lam die Bereitschaft der Regierung, dem Sportfest jede Unterstützung zukommen zu lassen, die notwendig ist.

„Unsere Position zu den Gay Games ist, dass wir verstehen, dass der Zweck dieser Spiele darin besteht, Inklusion und Vielfalt zu fördern, also haben wir kein Problem mit dieser Art von Geist und Zweck.“

Die Aussage von Junius Ho bezeichnete Lam als „unnötig spaltend“. Aussagen wie diese, die nur den Hass schüren, werde sie nicht dulden.