Huthi-Behörden verurteilen Schwule zu Steinigung und Kreuzigung

Amnesty International fordert die Huthi-Behörden im Jemen auf, geplante Hinrichtungen stoppen und die Verfolgung von Menschen aufgrund ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität beenden. Zwei von den Huthi geführte Gerichte hatten mehr als 40 Personen wegen gleichgeschlechtlicher Handlungen entweder zum Tode, zu Auspeitschungen oder zu Haftstrafen verurteilt.

Am 23. Januar verurteilte ein Strafgericht in Dhamar im Norden des Jemen neun Personen zum Tode - sieben davon durch Steinigung und zwei durch Kreuzigung -, während 23 weitere Personen zu Haftstrafen zwischen sechs Monaten und zehn Jahren verurteilt wurden, unter anderem wegen "Homosexualität", "Verbreitung von Unzucht" und "unmoralischer Handlungen". Amnesty hat drei Videos analysiert, die erstmals am 24. und 25. Januar in den sozialen Medien auftauchten und zeigen, wie mindestens zwei Personen in der Öffentlichkeit von einer Person in einer Sicherheitsuniform ausgepeitscht werden. Es wird vermutet, dass die Videos vor den Häusern der Männer und in Anwesenheit von Huthi-Beamten aufgenommen wurden.

Amnesty fordert die jemenitische Regierung außerdem auf, die Gesetze aufzuheben, die gleichgeschlechtliche Intimität unter Strafe stellen, und alle Formen der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsidentität und des Geschlechtsausdrucks zu beenden.