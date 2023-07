LGBTQ- Desinformation in den USA

Mit einer Regenbogenfahne schwenkend schlenderte Desmond Napoles durch eine konfettige Pride-Parade - trotz einer beunruhigenden Desinformationskampagne, die LGBTQ-Amerikaner mit Pädophilie in Verbindung bringen wollte. Im Juni tauchte das Gesicht des 16-jährigen Models, Modedesigners und Aktivisten aus New York auf einem manipulierten Bild auf, das über die sozialen Medien verbreitet wurde und eine Anti-LGBTQ-Hysterie auslöste, die in den Vereinigten Staaten einen Fieberpegel erreicht hat.

Das aus den dunkelsten Ecken des Internets aufgetauchte Bild erweckte den Anschein, als hätte ein Teilnehmer der kalifornischen Pride Parade ein T-Shirt mit Desmonds Gesicht und dem beunruhigenden Slogan "Trans kids are sexy" getragen. Das Originalfoto, das in einer südkalifornischen Zeitung veröffentlicht wurde, zeigte den Mann in einem schlichten weißen Hemd, als er bei den Feierlichkeiten im Jahr 2021 mitmarschierte. Die manipulierte Version löste eine Flut von wütenden Online-Kommentaren aus, in denen der Teilnehmer der Pädophilie beschuldigt wurde, was einer rechtsextremen Verschwörungstheorie entsprach, wonach LGBTQ-Personen Kinder "zubereiten". Viele Menschen forderten seinen Tod oder seine Kastration.

Der bedrohliche Diskurs, mit dem Napoles und der Mann aus Kalifornien konfrontiert sind, und die Versuche bösartiger Akteure, daraus Profit zu schlagen, zeigen die realen Schäden, die durch die steigende Flut von Anti-LGBTQ-Desinformation verursacht werden. Dazu gehören falsche Behauptungen, die die Gemeinschaft mit Pädophilie in Verbindung bringen, eine Flut von Anti- Transgender-Gesetzen, die von US-Gesetzgebern eingebracht wurden, und rechtsgerichtete Boykotte, die Marken wie Target wegen ihrer Unterstützung von LGBTQ-Anliegen ins Visier genommen haben.

Laut einer CCDH-Studie aus diesem Jahr haben sich die Erwähnungen des "Grooming"- Narrativs auf Twitter seit der Übernahme durch den Milliardär Elon Musk im vergangenen Oktober mehr als verdoppelt. Nur fünf prominente Konten, die für die Verbreitung dieser Unwahrheit berüchtigt sind, generieren laut der Studie schätzungsweise 6,4 Millionen Dollar an jährlichen Werbeeinnahmen für Twitter. AFP